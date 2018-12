Invitation aux médias - Annonce importante concernant le site archéologique Cartier-Roberval





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, en collaboration avec la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le maire de Québec, M. Régis Labeaume, convie les représentants des médias à une annonce importante concernant le site archéologique Cartier-Roberval.

Renseignements sur l'événement :

Date : 20 décembre 2018



Heure : 10 heures



Lieu : Quai 1635

4155, chemin Plage-Jacques-Cartier

Québec, G1Y 1W3

SOURCE Commission de la Capitale-Nationale du Québec

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 13:58 et diffusé par :