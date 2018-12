La population étudiante condamne la politique en matière de liberté d'expression des collèges et le manque de consultation





TORONTO, 19 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier, Collèges Ontario a publié sa politique en matière de liberté d'expression mandatant sa mise en oeuvre dans les 21 collèges de l'Ontario au début de la nouvelle année.



En août 2018, le gouvernement a annoncé que tous les collèges et universités de l'Ontario devaient se doter d'une politique en matière de liberté d'expression avant janvier 2019. Depuis, diverses universités se sont empressées de finaliser la politique propre à leur établissement. Dans la majorité de ces cas, les administrations ont eu recours à des organismes existants ou ont formé des comités composés de membres de la population étudiante et du corps professoral pour la formulation de cette politique. Toutefois, les collèges ont choisi d'élaborer discrètement et secrètement une seule politique pour les 21 collèges, sans consulter les membres du corps professoral ou de la population étudiante.

« Il est ironique que Collèges Ontario élabore une politique en matière de liberté d'expression sans consulter des intervenantes et intervenants sur le campus. Cette tactique témoigne du manque de crédibilité que la population étudiante et les membres du corps professoral accordent à cette politique, a déclaré Nour Alideeb, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. La directive du gouvernement progressiste-conservateur visant à mettre en place des politiques en matière de liberté d'expression qui sont liées au financement public est problématique et devrait être contestée, a ajouté madame Alideeb. Cette directive menace de réduire les fonds destinés à des établissements qui sont de plus en plus sous-financés et compromettra la recherche, l'enseignement et la qualité globale de l'enseignement postsecondaire dans notre province. »

Dans le cadre du processus d'approbation de la politique en matière de liberté d'expression dans les collèges, le conseil d'administration des 21 collèges est invité à voter et à ratifier cette politique. La plupart des membres de ces conseils d'administration ne sont pas des intervenantes et intervenants du campus ni n'ont l'expérience ou les connaissances requises pour l'élaboration de politiques en matière de liberté d'expression, ce qui en fait un processus d'approbation sans discussion pour Collèges Ontario.

« Collèges Ontario travaille à rebours pour faire approuver cette politique par le conseil d'administration. Il existe des comités et des groupes d'étudiantes, d'étudiants, de professeures et de professeurs sur le campus qui auraient volontiers contribué à ce travail, a déclaré Nour Alideeb.

L'approche adoptée par Collèges Ontario indique aux étudiantes et étudiants que la façon la plus rapide d'obtenir l'approbation d'une politique est d'éviter la consultation, ce qui, à son tour, créera une politique problématique et douteuse. »

L'absence de consultation par Collèges Ontario à propos d'une politique aussi cruciale pour la population étudiante et pour le corps professoral implique leur complicité dans l'approche du gouvernement de Ford qui utilise la liberté d'expression dans le but de mettre fin au militantisme de la population étudiante et du corps professoral.

