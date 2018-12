Greybrook et Marlin Spring annoncent une acquisition s'élevant à 117 500 000 $, consistant en onze propriétés multifamiliales à Montréal et à Québec





MONTRÉAL et QUÉBEC, 19 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Greybrook Realty Partners et Marlin Spring Investments ont annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un portefeuille d'immeubles locatifs dans la province de Québec. Des entités détenues et contrôlées de manière conjointe par Greybrook et Marlin Spring ont effectué l'achat de huit immeubles résidentiels à Montréal, ainsi que de deux immeubles résidentiels et d'un complexe de maisons en rangée à Québec, dont le prix d'achat total s'élève à 117 500 000 $. Le portefeuille consiste en 450 unités locatives à Montréal et 217 unités locatives à Québec. Greybrook et Marlin Spring Investments dirigeront l'exécution du programme à valeur ajoutée visant à rénover les appartements destinés à la location, à améliorer les parties communes et à réduire les coûts d'exploitation des immeubles pour l'ensemble des propriétés du portefeuille.

Sept des huit propriétés à Montréal se situent dans la banlieue de Hampstead, et la huitième propriété se trouve au centre-ville, à quelques minutes de l'Université McGill et de l'Université Concordia. Les deux immeubles résidentiels à Québec se situent dans le quartier Limoilou, et la troisième propriété, les maisons en rangée de la rue Gingras, se trouvent à l'ouest du centre-ville.

La province de Québec représente environ 20 % du PIB du Canada et est la deuxième économie provinciale en importance dans le pays. Selon le rapport Perspectives provinciales de RBC, on prévoit que le Québec enregistrera la croissance du PIB la plus importante parmi toutes les provinces en 2018, avec un taux de croissance de 2,6 %. La population du Québec a augmenté d'environ 9,1 % entre 2007 et 2017, et le taux de chômage dans la Belle Province a atteint son niveau le plus bas enregistré depuis 1976. Ces facteurs économiques ont conduit à une forte demande de logements et à une chute du taux d'inoccupation dans les villes de Montréal et de Québec. Comme le rapporte la SCHL, entre 2015 et 2017, le taux d'inoccupation de Montréal est passé de 4,0 % à 2,8 %, et celui de Québec de 3,5 % à 3,0 %.

« Avec l'acquisition de ce portefeuille et notre récente acquisition de deux immeubles d'appartements de style jardin à Houston, au Texas, nous avons acquis plus de 1 200 unités dans le cadre de notre portefeuille d'immeubles multifamiliaux à valeur ajoutée au cours des trois dernières semaines, a affirmé Peter Politis, chef de la direction chez Greybrook Realty Partners. De solides moteurs économiques, une croissance vigoureuse de la population et la hausse des coûts de propriété ont contribué à un resserrement des marchés locatifs dans les villes de Montréal et de Québec au cours des dernières années. Compte tenu de la demande de logements locatifs et de la croissance des loyers qui devraient persister, nous continuerons à étudier les opportunités intéressantes qui se présentent dans ces sous-marchés. »

« Marlin Spring et Greybrook ont une longue histoire de partenariats fructueux, et nous sommes ravis d'être partenaires dans le cadre de cette acquisition, laquelle représente un excellent ajout à notre portefeuille canadien de biens à valeur ajoutée, a déclaré Ben Bakst, chef de la direction chez Marlin Spring Investments. Avec des loyers actuels pour chaque immeuble inférieurs aux taux du marché en comparaison avec des unités comparables dans les environs, nous croyons que le programme de revalorisation des biens pourra représenter une opportunité d'accroître considérablement le revenu net d'exploitation de ces immeubles. »

À propos de Greybrook Realty Partners Inc.

Greybrook Realty Partners est une société de gestion de biens basée à Toronto qui investit des capitaux dans des immeubles à valeur ajoutée ou faisant l'objet d'un projet immobilier. Greybrook Realty Partners offre aux investisseurs la possibilité unique de s'associer à des promoteurs immobiliers chefs de file en Amérique du Nord et de profiter de leurs activités de création de valeur. Greybrook Realty Partners et ses sociétés affiliées ont investi dans plus de 50 projets immobiliers au Canada et aux États-Unis. Dans l'ensemble, son portefeuille d'investissement immobilier devrait donner lieu au développement de plus de 32 millions de pieds carrés de densité résidentielle et commerciale, dont la valeur une fois les projets achevés est estimée à 14 milliards de dollars.

À propos de Marlin Spring Investments

Marlin Spring Investments fait l'acquisition de biens résidentiels partout en Amérique du Nord, en plus de les développer, de les repositionner stratégiquement et de les gérer. À ce jour, Marlin Spring a fait l'acquisition de plus de 20 projets résidentiels et de plus de 7 000 unités résidentielles à divers stades de développement, de construction et de repositionnement partout au Canada et aux États-Unis. Le portefeuille immobilier de la société s'élève à plus de 5 millions de pieds carrés de densité résidentielle avec une valeur une fois les projets achevés de plus de 3 milliards de dollars.

Informations de nature prospective

Ce communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective basés sur les attentes de l'équipe de gestion et sont assujettis à des incertitudes connues et inconnues, ce qui pourrait entraîner des résultats réels qui diffèrent de ceux envisagés ou sous-entendus dans lesdits énoncés de nature prospective. Greybook n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prospective dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

