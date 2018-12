Le gouvernement du Canada protège deux nouvelles zones au large des côtes de la Colombie-Britannique pour les épaulards résidents





VANCOUVER, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada protège et rétablit l'épaulard résident du Sud et l'épaulard résident du Nord, des espèces emblématiques et importantes sur le plan culturel. Ces baleines ont une importance toute particulière pour les Canadiens et les peuples autochtones, et jouent un rôle important en tant que super prédateurs dans les écosystèmes de nos océans.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé la création de deux nouvelles zones d'habitat essentiel pour les emblématiques épaulards résidents. Ces nouvelles zones renforcent les zones d'habitat essentiel déjà existantes et établies en 2009 pour protéger l'écosystème marin si nécessaire à la survie et au rétablissement des épaulards résidents.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'Initiative pour la protection des baleines de 167 millions de dollars, annoncée en 2018, et tire parti de l'investissement de 61,5 millions de dollars consenti en octobre 2018, qui vise les principales menaces auxquelles fait face l'épaulard résident du Sud, notamment :

le manque de proies disponibles (saumon quinnat)

les perturbations acoustiques et physiques causées par les navires

les contaminants dans l'eau

Des mesures spécifiques déjà mises en place pour protéger cette espèce en voie de disparition comprennent entre autres la nécessité d'étendre le ralentissement des navires, l'amélioration des contrôles réglementaires concernant les contaminants et des investissements axés sur la protection et le rétablissement des stocks de saumon quinnat.

Les zones d'habitat essentiel nouvellement désignées, qui ont été annoncées aujourd'hui, se trouvent dans les eaux au large de la côte sud-ouest de l'île de Vancouver, y compris les bancs Swiftsure et La Pérouse, et dans la partie ouest de l'entrée Dixon; tous ces endroits sont des lieux où s'alimentent les deux espèces d'épaulards résidents. Ces nouvelles zones vont permettre d'accroître la zone d'habitat essentiel des épaulards en voie de disparition d'environ 6 419 kilomètres carrés à une zone d'environ 10 714 kilomètres carrés dans les eaux canadiennes. La désignation de ces zones comme « habitat essentiel » garantit qu'elles seront légalement protégées contre toute destruction pouvant nuire à leur survie ou au rétablissement des baleines.

Le gouvernement du Canada remercie tous les intervenants pour leur engagement à travailler ensemble en vue d'assurer la survie et le rétablissement de ces baleines en voie de disparition emblématiques.

Citations

« Le gouvernement du Canada agit rapidement pour assurer la protection de l'épaulard résident du Sud et de l'épaulard résident du Nord, et pour aider leur population à se rétablir. Nous savons que les Canadiens se préoccupent profondément du sort de ces baleines. Ces nouvelles zones d'habitat essentiel assureront que l'espace marin fréquenté par ces baleines, notamment pour s'y alimenter, est protégé pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En misant sur l'important travail effectué dans le cadre du Plan de protection des océans, je suis encouragé par la manière dont nous poursuivons notre collaboration en vue d'agir pour assurer la protection et le rétablissement des populations de baleines en voie de disparition du Canada. L'expansion de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud et de l'épaulard résident du Nord constitue une autre étape importante dans l'ensemble de nos efforts visant à préserver et à restaurer une partie de la faune la plus spectaculaire au monde. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Faits en bref

À l'avenir, le gouvernement envisagera les autres mesures qui seront requises pour améliorer la protection au sein de ces zones d'habitat essentiel, en vue d'aider le rétablissement de la population des baleines.

La collaboration avec les collectivités côtières, les groupes environnementaux, les intervenants de l'industrie et les groupes autochtones est constante, tout comme l'est notre consultation auprès d'eux, sur les questions liées aux décisions de gestion des pêches et à la création de sanctuaires de baleines.

Nous travaillerons en vue de répondre aux préoccupations exprimées par quelques collectivités côtières concernant les effets économiques éventuels de toute mesure supplémentaire proposée, et nous demeurons axés sur les mesures visant à remédier aux trois menaces principales auxquelles fait face la population d'épaulards résidents du Sud d'ici le printemps 2019.

Les épaulards résidents du Sud figurent sur la liste des espèces en voie de disparition et les épaulards résidents du Nord sont sur la liste des espèces menacées désignées par la LEP. Ces deux populations sont acoustiquement, génétiquement et culturellement distinctes.

Un arrêté sur l'habitat essentiel met l'accent sur la protection contre la destruction de lieux géographiques précis et de conditions essentielles à la survie et au rétablissement de l'espèce. Il s'applique à toute activité humaine en cours ou future qui pourrait entraîner la destruction d'une partie quelconque de l'habitat essentiel désigné pour une espèce en péril.

Les menaces qui pèsent sur l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud et des épaulards résidents du Nord sont gérées et continueront d'être gérées par les mécanismes existants que prévoit la législation fédérale, comme la Loi sur les pêches .

. Les activités proposées dans les zones désignées comme habitat essentiel doivent être évaluées au cas par cas pour s'assurer qu'elles ne détruiront pas l'habitat essentiel. La LEP fournit des outils tels que des permis, qui peuvent être assortis des conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, réduire au minimum les effets de l'activité autorisée sur l'espèce ou permettre le rétablissement de l'espèce.

Média supplémentaire

Carte de la côte indiquant le nouvel habitat essentiel.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 13:11 et diffusé par :