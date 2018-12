Assermentation de Nancy Guillemette - Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille la nouvelle députée de Roberval au sein de son gouvernement





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le premier ministre du Québec, chef de la Coalition Avenir Québec et député de L'Assomption, M. François Legault, a accueilli dans ses rangs la nouvelle députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, alors que cette dernière a été assermentée au Salon Rouge de l'Assemblée nationale, mercredi. Mme Guillemette devient officiellement la 75e députée du parti représentant le gouvernement, s'est réjoui M. Legault.

Nancy Guillemette est une femme intègre, travaillante et compétente, qui a su au cours de la dernière élection partielle démontrer aux citoyens de Roberval qu'elle saura faire avancer les dossiers de sa région au sein du gouvernement du Québec. Ancienne conseillère municipale à Roberval et présidente d'un organisme voué à prévenir la santé mentale, la nouvelle députée caquiste est déjà au travail et promet d'être, avec ses trois collègues députés de la région, la voix des familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le premier ministre François Legault s'est dit fier de présenter aux Québécois un renouveau politique. Il est persuadé que sa nouvelle députée saura incarner le changement positif que les Québécois se sont donné, le 1er octobre dernier.

CITATIONS :

«?Je suis fier de tout ce que nous avons accompli dans les derniers mois. Maintenant que nous avons 75 députés, nous allons travailler plus fort que jamais. La confiance, c'est fragile : on doit rester à l'écoute de tous les Québécois et travailler fort pour leur faire honneur. On doit tout donner pour eux dans les quatre prochaines années. Je félicite la nouvelle députée de Roberval et je lui souhaite la bienvenue dans notre belle équipe ».

- M. François Legault

Premier ministre du Québec, chef de la Coalition Avenir Québec et député de L'Assomption

« C'est avec fierté, enthousiasme et humilité que je représenterai les gens de la circonscription de Roberval. Puisque je suis issue du milieu communautaire, je comprends l'importance de faire partie d'une communauté unie et dynamique. J'ai l'intention d'appliquer ce que j'ai appris dans le monde communautaire à mon travail de députée. Je mettrai toute mon empathie et mon écoute au service de mes concitoyens. »

- Nancy Guillemette,

Députée de Roberval

SOURCE Aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 13:05 et diffusé par :