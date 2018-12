L'Oréal Canada lance la première édition canadienne du programme Femmes en numérique





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Oréal Canada lance la première édition canadienne du programme Femmes en numérique, en partenariat avec URelles et Campus InfoPresse, qui se concentre sur l'encouragement et la promotion des entrepreneures en technologie en leur fournissant des possibilités de financement et d'accompagnement.

Le programme résulte de la constatation de la sous-représentation des femmes entrepreneures en technologie au Canada. Une étude menée en novembre 2017 par une organisation torontoise #movethedial et coécrite avec PwC Canada et MaRS Discovery District ont constaté que parmi 900 entreprises technologiques canadiennes, les femmes ne représentent que 5% des postes de PDG et 13% des postes d'équipe de direction, alors que près de la moitié - 53% - des entreprises en technologie n'ont pas de femme dirigeante. En moyenne, les femmes occupent 8% des postes de direction, tandis que 73% des entreprises n'ont pas de femmes sur leurs conseils d'administration. (Source: rapport Movethedial.com)

Le programme comprend une phase de nominations, une phase de présélection et une phase de jugement final. La gagnante sera récompensée lors d'un gala tenu en mai 2019. Le comité de présélection sera composé de trois experts. Le jury pour la sélection finale se composera de quatre personnalités canadiennes du secteur des technologies et du numérique et d'un dirigeant de L'Oréal Canada. Tous seront invités à jouer un rôle dans le processus de sélection et guideront la future gagnante. Les noms des membres des comités de présélection et du jury final seront dévoilés en janvier 2019.

L'Oréal Canada est à la recherche d'une fondatrice d'une entreprise canadienne en démarrage dans les domaines de la technologie et du numérique, susceptible de révolutionner l'espace numérique. Elle doit incarner l'innovation et façonner la prochaine génération du secteur des technologies et du numérique au Canada.

Les femmes entrepreneures en technologie du Canada sont invitées à déposer leur candidature sur le site dédié http://womenindigital.ca/ entre le 19 décembre 2018 et le 28 février 2019.

Les cinq finalistes du prix Femmes en numérique de L'Oréal Canada seront invitées au gala de remise de prix de L'Oréal Canada à Montréal, dont Chloé Freslon, fondatrice d'URelles sera la marraine. La grande gagnante recevra un programme de formation sur mesure offert par Campus InfoPresse; ainsi que du mentorat avec un membre du jury. Enfin, elle gagnera une bourse de 20 000 $ pour financer sa compagnie.

Les critères de sélection et l'application sont disponibles sur le site Web www.womenindigital.ca.

« L'Oréal Canada est une filiale d'importance pour le groupe L'Oréal en terme d'avancées digitales. Sachant que les femmes sont sous-représentées dans ce domaine, il nous apparaissait naturel de faire notre part, tout comme le faisons depuis 16 ans avec notre programme philanthropique L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science » a dit Frank Kollmar, président-directeur général de L'Oréal Canada. « Nous sommes fiers de faire partie de la solution une fois de plus en offrant du financement et de l'accompagnement aux femmes entrepreneures. C'est en offrant un grand nombre de modèles, qu'on arrivera à stimuler les carrières et le leadership des femmes en affaires » a-t-il conclut.

« Les femmes entrepreneures n'ont pas accès au financement au même titre que les hommes. Ce genre d'initiatives financières est nécessaire afin de remettre l'aiguille au milieu. Je suis heureuse de savoir que des femmes vont pouvoir faire grandir leur entreprise grâce à ce coup de pouce! », confie Chloé Freslon, fondatrice de URelles.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. L'Oréal Canada, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de dollars en 2017 et compte plus de 1300 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 38 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque.

À propos de URelles

Fondé en 2016, URelles est la voix des femmes en technologie et en entrepreneuriat au Québec.

C'est le premier blogue sur les femmes en technologie, publié au journal Métro de Montréal.

C'est le premier podcast francophone canadien sur les femmes en technologie.

Ce sont des conférences et des panels sur les femmes et la diversité.

C'est une communauté de femmes qui veulent que leur sous-représentation cesse.

C'est vous, c'est nous.

Chloé Freslon en est la fondatrice.

À propos de Campus InfoPresse

Lancé en 2011, Campus Infopresse est le chef de file de la formation spécialisée au Québec et le premier centre d'apprentissage continu pour les professionnels des communications et marketing. Toutes les formations sont conçues afin de répondre aux problématiques d'affaires de l'industrie. Les formations ont lieu à l'espace Infopresse, un lieu ouvert sur le savoir, la curiosité et les rencontres d'affaires. Situé en plein coeur du Plateau, c'est deux salles de formation, un café restaurant et des espaces de travail.

