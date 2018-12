Le gouvernement de l'Ontario publie ses perspectives économiques et sa revue financière 2018





Ces enjeux et d'autres sujets sont abordés en profondeur dans le numéro actuel du bulletin Nouvelles et opinions publié par Morneau Shepell

TORONTO, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Morneau Shepell a publié le numéro de décembre 2018 de Nouvelles et opinions, son bulletin mensuel consacré à de nombreux sujets, notamment le ralentissement de l'augmentation de l'espérance de vie observée chez les bénéficiaires de la Sécurité de la vieillesse, une nouvelle ligne directrice émise par la Commission des services financiers de l'Ontario relativement aux pénalités administratives, l'intention du gouvernement du Québec d'abolir toutes les « clauses orphelins » existantes dans les régimes de retraite et d'assurance collective, la version révisée de la ligne directrice de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite relative aux communications électroniques entourant les régimes de retraite, les Perspectives économiques et la revue financière de l'Ontario 2018 ainsi que le document de consultation du gouvernement fédéral portant sur l'amélioration de la sécurité du système de revenu de retraite.

À propos de Morneau Shepell

