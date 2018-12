L'établissement Memories Trinidad Del Mar est maintenant ouvert à Trinidad, à Cuba





LA HAVANE, 19 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'établissement très attendu Memories Trinidad Del Mar a ouvert ses portes la fin de semaine dernière à Cuba. L'hôtel, situé le long de la plage de sable blanc d'Ancon, n'est qu'à 10 minutes de la vieille ville coloniale de Trinidad classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le complexe de bord de mer tout compris qui s'appelait précédemment l'Hotel Brisas Trinidad Del Mar a été renommé Memories Trinidad Del Mar et a officiellement ouvert ses portes samedi dernier, le 15 décembre 2018.



Memories Trinidad Del Mar propose à tous les types de voyageurs un éventail de commodités en formule tout compris afin de veiller à ce qu'ils tirent le maximum de leur séjour et qu'ils vivent une expérience inoubliable et époustouflante. Les enfants peuvent profiter de divertissements infinis au Kids Club et au terrain de jeu, tandis que le reste de la famille s'amuse à la piscine ou s'essaye aux nombreux sports aquatiques offerts. Les couples voudront peut-être s'imprégner de l'histoire riche et de l'architecture vivante de Trinidad ou faire de l'exercice à la salle d'entraînement ou sur l'un des deux terrains de tennis. Ceux qui veulent plutôt décompresser peuvent se prélasser dans le Jacuzzi ou simplement relaxer avec un verre à la main près de la piscine ou sur la plage. Pour le repas, les options ne manquent pas avec les divers plats cubains et internationaux servis au buffet ou le choix de deux restaurants de spécialités de style à la carte.

Pour réserver, visitez notre site Web au www.memoriesresorts.com ou communiquez avec votre agent de voyage.

À propos des hôtels Memories Resorts & Spa

Les hôtels Memories Resorts & Spa invitent les voyageurs à « célébrer les moments » avec la famille et les êtres chers dans un décor tropical luxuriant à Cuba et en République dominicaine. Memories Resorts propose des installations et des commodités haut de gamme, une atmosphère chic, mais décontractée, un service personnalisé, des commodités en formule tout compris et de spacieuses chambres afin de plaire à tous les types de voyageurs. Grâce à ses repas à la carte raffinés, à ses boissons de qualité supérieure illimitées et son divertissement offert toute la journée, les hôtels Memories Resorts & Spa permettent aux familles, aux personnes seules et aux groupes de vivre des vacances inégalées et de créer ainsi des souvenirs inoubliables.

