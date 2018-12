Robertshaw conclut l'acquisition de CastFutura S.p.A





ITASCA, Illinois, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Robertshaw, société mondiale d'ingénierie et de fabrication spécialisée dans les solutions et contrôles destinés aux produits blancs résidentiels et aux appareils commerciaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de CastFutura S.p.A., fournisseur leader de produits de combustion, de sécurité et d'allumage.

« CastFutura revêt une importance stratégique pour Robertshaw à l'heure où nous développons notre présence à travers l'Europe, le Moyen-Orient et le Brésil. Grâce à l'ajout de CastFutura et de ses contrôles de combustion leaders du marché, nous avons créé le portefeuille le plus complet de produits de délivrance de gaz et de systèmes destinés aux fabricants d'appareils ainsi qu'aux fabricants d'équipements d'origine commerciaux de cuisine et de chauffage », a déclaré Mark L. Balcunas, PDG de Robertshaw.

Marco Bonfigli, PDG de CastFutura a commenté : « CastFutura est ravie de rejoindre la famille Robertshaw, et nous nous réjouissons de la valeur supplémentaire que nos sociétés combinées créeront pour nos clients et leurs applications. »

L'acquisition de Robertshaw inclut les près de 750 employés de CastFutura, ainsi que le siège social et le centre d'ingénierie de CastFutura à Terno D'Isola, en Italie, et ses opérations en Bulgarie, en Pologne, en Hongrie, en Italie et au Brésil.

Robertshaw a été conseillée par Hogan Lovells dans le cadre de cette transaction. CastFutura a été conseillée par William Blair (conseiller financier) et Accinni, Cartolano & Associati (conseiller juridique).

À propos de CastFutura S.p.A.

Basée à Terno D'Isola, en Italie, la société CastFutura dessert principalement les clients des secteurs du chauffage et des appareils résidentiels basés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. La société s'inscrit en tant que leader sur les marchés des brûleurs, des thermocouples, des bougies d'allumage, des allumeurs et des faisceaux de commutateur pour les plaques de cuisson et les fours, ainsi que des électrodes d'allumage pour plusieurs applications de chauffage, telles que les chaudières à condensation standard et haute efficience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.castfutura.com.

À propos de Robertshaw

Robertshaw est une société mondiale de conception, d'ingénierie et de fabrication qui commercialise des composants de contrôle des flux et de régulation énergétique critiques pour les gros appareils, et qui tire parti de son portefeuille et de ses technologies sur les marchés adjacents, ainsi que sur les canaux d'après-vente. Ses principales applications incluent le contrôle des lave-linges et des sèche-linges, des lave-vaisselles, des réfrigérateurs, des cuisinières électriques et au gaz, des machines à glaçons, des distributeurs de liquide, des chauffe-eaux de stockage, des valves de gaz pour le chauffage des locaux/central, ainsi que les contrôles des fluides et de la température automobile/hors route. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.robotshop.com.

