PlayFusion : Lightseekers débarque sur la Nintendo Switch





CAMBRIDGE, Angleterre, December 19, 2018 /PRNewswire/ --

Les héros de Tantos s'apprêtent à faire leurs premiers pas sur console alors que Lightseekers sera disponible sur la Nintendo Switch, à partir de mi-janvier 2019. Suite au succès continu de Lightseekers Mobile, l'Enhanced Reality Engine de PlayFusion va proposer le jeu de cartes à collectionner coloré et animé sur la console phare de Nintendo. En plus, la version Switch permettra le cross-play avec Lightseekers Mobile.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/800033/PlayFusion_Lightseekers.jpg )

Le jeu facile à apprendre de Lightseekers a connu un succès mondial, avec deux millions de jeux téléchargés depuis son lancement sur les appareils mobiles en juillet, alors les joueurs ne manqueront pas de rejoindre la bataille quand Lightseekers débarquera sur la Nintendo Switch.

En fusionnant les univers physique et numérique, les joueurs peuvent profiter d'une toute nouvelle expérience de jeu : scanner les cartes des collections physiques et commencer immédiatement à personnaliser les cartes numériques avec de toutes nouvelles options, élaborer de nouvelles tactiques et les intégrer sur le champ de bataille numérique.

Les joueurs peuvent utiliser leurs cartes pour affronter l'IA ou la communauté ou leurs amis. Les joueurs les plus compétitifs pourront défier le tableau des leaders pour atteindre leur place légitime et montrer leurs compétences dans des matchs de championnat afin de gagner les meilleures récompenses. Le jeu numérique offre désormais la possibilité de participer à des matchs rapides et pratiques, une plus grande personnalisation et adaptation et des packs booster numériques pour élargir les collections des joueurs.

« C'est un sentiment fantastique de voir Lightseekers arriver sur la Nintendo Switch », a déclaré Mark Gerhard, PDG de PlayFusion. « Lightseekers marquait les premiers pas de PlayFusion dans l'univers du jeu, et le voir atteindre ce niveau rempli toute l'équipe de fierté. »

Avec la nouvelle expansion Lightseekers: Uprising à l'horizon, c'est le moment idéal pour les nouveaux joueurs de rejoindre le monde palpitant de Tantos. Les joueurs peuvent jouer à Lightseekers avec des cartes physiques, disponibles dans les magasins de proximité, ainsi que des cartes numériques sur appareils mobiles, tablettes et, bientôt, Nintendo Switch. Rendez-vous à l'adresse https://www.lightseekers.cards pour en savoir plus.

À propos de PlayFusion

Avec son siège à Cambridge, le paradis technologique du Royaume-Uni, PlayFusion est une société technologique plusieurs fois primée qui est à l'avant-garde de l'avenir du divertissement faisant appel à la réalité augmentée. Lightseekers (titre original) et Warhammer Age of Sigmar: Champions font partie de la propriété intellectuelle de PlayFusion. Utilisant la technologie exclusive de vision par ordinateur de pointe, l'Enhanced Reality Enginetm intègre en toute transparence les mondes physique et numérique, permettant à la prochaine génération de créateurs, de designers, d'éducateur, d'amuseurs et de conteurs de proposer des expériences véritablement magiques et captivantes.

https://youtu.be/i-VXEBJ8LMA

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 12:00 et diffusé par :