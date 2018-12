LynX Inspection - Prêt pour la commercialisation dans l'industrie 4.0





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'entreprise LynX Inspection, qui offre de nouvelles solutions de contrôle de la qualité pour des produits industriels, est heureuse de compléter sa première ronde de financement de plus d'un million de dollars, grâce à des membres investisseurs d'Anges Québec, son fonds d'accompagnement Anges Québec Capital, Fonds Innovexport et ACET Capital.

« Cette première ronde de financement marque pour nous une étape importante dans l'existence de l'entreprise, soit le passage de la R&D vers la commercialisation. Le financement obtenu nous permettra de faire nos preuves en répondant aux attentes de nos premiers clients. Il nous aidera également à nous faire connaître sur la scène internationale », déclare Luc Perron, président-directeur général de LynX Inspection.

En regroupant la technologie 3D et l'imagerie par rayon X, Lynx Inspection peut analyser la structure interne et externe de pièces de précision et détecter des défauts de manière beaucoup plus rapide et abordable que la tomographie. Les pièces moulées, usinées ou de fabrication additive sont principalement ciblées.

Une technologie rapide et peu coûteuse

Marchés visés : automobile, aéronautique et défense

Taille des pièces variant entre 2 et 40 cm

Coûts d'inspection de 5 à 10 fois moins chers que la radiographie traditionnelle

que la radiographie traditionnelle Processus de numérisation, de détection et de visualisation en moins de 5 minutes

Résultats d'inspection en 3D de 10 à 20 fois plus rapide que la tomographie

que la tomographie Automatisation du processus nécessitant une main-d'oeuvre moins spécialisée

« LynX a une technologie qui s'insère parfaitement dans l'industrie 4.0 et lui permet d'attaquer immédiatement les marchés internationaux. Nous avons vu cette jeune entreprise évoluer au sein du centre d'expertise INO, à Québec, et au sein du programme de recherche universitaire oN DuTy!, et nous sommes pleinement confiants de son potentiel », affirme Philippe Ducharme, ange investisseur chez Anges Québec.

« Nous croyons que la technologie de LynX, qui est en instance de brevet, a le potentiel de combler les besoins des clients industriels au niveau du contrôle de qualité intégral, non destructif et systématique, et ce, dans plusieurs secteurs manufacturiers », souligne Richard Bordeleau, président du Fonds Innovexport.

Un avenir prometteur

Récemment, LynX a procédé à l'embauche de trois nouveaux employés pour l'aider dans sa phase de commercialisation. Dès le printemps prochain, l'entreprise participera à plusieurs présentations à l'étranger afin de démontrer la force de sa technologie.

« Nous avons fait d'énormes progrès au cours des deux dernières années pour transformer un simple concept en une véritable solution d'inspection pour les entreprises manufacturières et les firmes spécialisées en essais non destructifs (END). Notre technologie de radiographie 3D prédictive vient combler de nombreuses lacunes par rapport aux solutions existantes dans les secteurs de l'automobile, l'aéronautique et la défense. Nous avons d'ailleurs déjà généré beaucoup d'intérêt de la part de joueurs clés de l'industrie », soutient Luc Perron, président-directeur général de LynX Inspection.

« ACET Capital est convaincu du potentiel de LynX Inspection qui propose une solution technologique innovatrice adaptée pour l'industrie 4.0. C'est pourquoi, à titre d'accompagnateur et d'investisseur, nous sommes très heureux et fiers d'aider cette entreprise technologique du Québec afin qu'elle puisse continuer à innover et à se démarquer à l'échelle mondiale », conclut Roger Noël, président d'ACET Capital, le fonds d'investissement de l'ACET, l'accélérateur de création d'entreprises technologiques basé à Sherbrooke.

À propos de LynX Inspection

LynX Inspection est une jeune entreprise québécoise de haute technologie qui développe de nouvelles solutions d'inspection pour le domaine industriel basées principalement sur l'analyse tridimensionnelle et l'imagerie rayon X.

À propos d'Anges Québec et d'Anges Québec Capital

Anges Québec est un réseau de plus de 230 anges investisseurs qui ont pour mission d'investir et de s'investir dans des entreprises québécoises innovantes. Les membres du réseau d'Anges Québec ont, à ce jour, investi plus de 75 M$ dans l'économie québécoise, totalisant plus de 200 investissements dans plus de 100 entreprises innovantes. En 2012, Anges Québec a lancé un fonds d'accompagnement de plus de 86M$, Anges Québec Capital, afin de soutenir ses membres dans leurs investissements. Anges Québec Capital est soutenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, ainsi que des membres d'Anges Québec.

À propos du Fonds Innovexport

Le Fonds Innovexport est une société d'investissement spécialisée en capital d'amorçage et de démarrage qui appuie le développement d'entreprises québécoises innovantes à la recherche de croissance sur les marchés internationaux. Établi à Québec, Innovexport est supporté par vingt-cinq entrepreneurs chevronnés ainsi que le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, le Fonds Espace CDPQ de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins - Innovatech, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN. Innovexport bénéficie également du soutien financier de la ville de Québec dans le cadre de son programme de stratégie de développement économique. Tous se sont mobilisés dans le but de stimuler la création d'entreprises innovantes ayant le potentiel de devenir des leaders mondiaux.

À propos d'ACET Capital

ACET Capital est un fonds d'investissement en capital de risque dédié uniquement aux entreprises de l'ACET qui sont près de la commercialisation ou qui commencent à commercialiser. Ce fonds permet ainsi à ces entreprises d'avoir accès à des fonds privés dans le cadre de leur premier montage financier et d'optimiser leurs chances de succès.

