GardaWorld renforce ses services de sécurité des voyageurs avec le lancement de la Carte du risque mobilité 2019





La Carte du risque mobilité 2019, jumelée aux services de sécurité de GardaWorld, fournit aux organisations des outils supplémentaires pour s'acquitter de leur devoir de diligence.

MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - GardaWorld, la plus importante entreprise privée de solutions d'affaires et de services de sécurité au monde, lance la Carte du risque mobilité 2019, ajoutant ainsi de la profondeur à ses services de sécurité des voyageurs.

Le développement et le lancement de ce nouvel outil, qui aidera les organisations à remplir leur devoir de diligence envers leurs collaborateurs qui voyagent à l'étranger, ont été rendus possibles grâce au travail de l'équipe d'analystes de Crisis24 de GardaWorld, ainsi qu'à son alliance stratégique avec IHS Markit, un leader mondial en intelligence et prévisions de risques. GardaWorld continue de renforcer son expertise en matière d'évaluation des risques, de gestion de crise et d'intervention auprès d'une clientèle diversifiée, tout en renforçant sa position de leader mondial dans le secteur de la sécurité.

Grâce à la Carte du risque mobilité, les employeurs disposent désormais d'une vue d'ensemble de tous les risques potentiels et ainsi mieux préparer les voyages de leurs collaborateurs. Ce nouvel outil fait partie de l'engagement et de l'approche de GardaWorld à l'égard du devoir de diligence, que l'entreprise surnomme «?Devoir de diligence 2.0?». GardaWorld offre des services complets de sécurité des voyageurs qui les couvrent à partir du moment où un voyage est planifié jusqu'au moment où ils reviennent à la maison.

« Cette carte des risques liés à la mobilité mondiale s'appuie sur les renseignements obtenus et analysés par notre propre équipe Crisis24 et par l'équipe d'IHS Markit. Elle est basée sur une évaluation des menaces, sur des données vérifiées d'incidents récents et sur une solide analyse géopolitique », a déclaré Stephan Malvoisin, directeur général de Crisis24, Sécurité des voyageurs et réponse chez GardaWorld. « Le devoir de diligence dans le monde complexe d'aujourd'hui est une priorité absolue pour les organisations des secteurs privé et public dont les employés doivent voyager à l'étranger en toute sécurité. L'objectif de GardaWorld est de fournir aux organisations les outils, les services et le soutien dont elles ont besoin pour accomplir cette tâche. »

Faits saillants de la carte: garda.com/mobilityriskmap2019fr

La carte met en évidence certains enjeux et secteurs instables à surveiller en 2019, notamment : les tensions dans les pays occidentaux en raison de la perception selon laquelle les politiciens ne parviennent pas à redresser les inégalités économiques et sociales croissantes?; la menace persistante d'attaques terroristes à grande échelle dans le monde?; la montée de l'incitation à la violence par l'extrême droite en Europe et en Amérique du Nord?; le risque élevé de cyberattaques ciblant à la fois les services publics et privés, tels que les services de santé, de télécommunication et de transport?; l'intensification des catastrophes naturelles à mesure que les températures et le niveau des océans continuent de monter?; les troubles politiques dus aux prochaines élections au Sénégal, en Ukraine, en Afghanistan et en Inde.

Les compétences de GardaWorld en renseignement, en gestion de crise et en intervention, ainsi que sa gamme complète de solutions de sécurité et de protection font de GardaWorld un véritable guichet unique pour la sécurité des personnes et des biens partout dans le monde.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 65?000 professionnels dévoués et hautement qualifiés qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation est basée sur la qualité de nos services et sur l'engagement et l'intégrité de nos gens.

Pour plus d'information, visitez le www.garda.com.

À propos de Crisis24

Crisis24 diffuse des informations de sécurité fiables grâce à un tableau de bord personnalisable, accessible en tout temps sur garda.com. Le portail fournit des alertes de sécurité et les dernières nouvelles, ainsi que des rapports par pays détaillés. Crisis24 offre également des analyses de sécurité spécifiques à différentes industries pour aider ses clients à prendre des décisions plus éclairées sur la sécurité de leurs collaborateurs qu'ils soient locaux, à l'étranger ou en déplacement. Pour plus d'informations, visitez www.garda.com/crisis24.

