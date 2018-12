Un nouveau centre de bien-être offrira des activités récréatives à longueur d'année aux résidents de Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador





PLACENTIA, NL, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures récréatives aident les membres des collectivités à se réunir et à demeurer actifs. Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures récréatives jouent un rôle essentiel pour soutenir des collectivités dynamiques, en plus de créer de bons emplois qui aident à faire croître la classe moyenne.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre de Services Terre-Neuve-et-Labrador et députée provinciale de Placentia-St. Mary's, au nom de l'honorable Graham Letto, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et Bernard Power, maire de Placentia, ont annoncé un financement conjoint de plus de 7,8 millions de dollars pour le Centre régional de bien-être de Placentia.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador y consacre plus de 3,6 millions de dollars et la Ville de Placentia y alloue plus de 1,5 million de dollars.

Le projet consiste à ajouter une nouvelle annexe à l'aréna Unity Parc, et ces installations agrandies comprendront une piscine de 25 mètres à six couloirs, une piscine pour les familles, une salle de conditionnement physique, une piste de marche et une salle polyvalente pour événements.

Une fois terminé, le Centre de bien-être offrira une variété de programmes de conditionnement physique et de programmes communautaires qui permettront aux résidents de participer toute l'année à des activités, à des clubs et à des activités sociales, en plus d'offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux jeunes et aux membres de la collectivité.

« Les installations récréatives comme le Centre régional de bien-être de Placentia jouent un rôle clé dans la promotion d'un mode de vie actif, en plus de stimuler l'activité économique locale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques--y compris le financement alloué à des projets visant les infrastructures sportives et récréatives comme celui-ci -- génèrent de la croissance pour la classe moyenne et permettent de veiller à ce que nos collectivités demeurent parmi les meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et fonder une famille. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Conformément à l'engagement que nous avons pris dans le cadre de l'initiative The Way Forward et qui consiste à tirer parti de tout le financement fédéral disponible, notre gouvernement travaille en collaboration avec les administrations fédérale et municipales pour faire du Centre régional de bien-être de Placentia une réalité. Nous sommes heureux de financer cet important projet qui contribuera grandement à la qualité de vie des résidents de la région de Placentia. »

L'honorable Graham Letto, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« Nous sommes reconnaissants de l'appui des gouvernements fédéral et provincial et de la collectivité pour cette initiative, en particulier du club Lions de Placentia, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui continu de tous les ordres de gouvernement tandis que nous allons de l'avant avec la construction. Cette nouvelle installation permettra d'élargir l'accès à un mode de vie sain et à des activités de bien-être en offrant un espace pour divers événements communautaires et en appuyant les activités récréatives. Le nouveau centre aidera à promouvoir Placentia comme un endroit où il fait bon vivre, croître et investir. »

Bernard Power, maire de Placentia

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial de deux ans qui vise à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

