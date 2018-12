Globex ajoute du terrain stratégique à sa propriété Francoeur/Arntfield Gold Mines





ROUYN-NORANDA, Québec, 19 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTERPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ?Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz Stock Exchanges and GLBXF ?International OTCQX) est heureuse d'annoncer à ses actionnaires qu'elle a procédé à un échange de propriété avec la Corporation Aurifère Monarques (TSX : MQR).

En cédant à Monarques 18 titres miniers appartenant à Globex, localisés dans le canton de Beauchastel au Québec, dont 16 situés du côté est et un du côté ouest de la propriété Wasamac en plus de un titre minier dans le canton de Courville, Globex fait l'acquisition de 65 cellules, titres miniers ou portions de titres miniers tels que décrits ci-dessous:

a) 20 titres miniers et cellules adjacents à la partie nord-ouest de la propriété de la Mine Francoeur de Globex incluant un potentiel additionnel des zones de la mine en profondeur, y compris la Zone Ouest pour laquelle une ressource indiquée et mesurée de 320 000 tonnes à une teneur de 6,47 g/t Au et une ressources inférée de 18 000 tonnes à une teneur de 7,17 g/t Au ont été identifiées par Richmont utilisant une teneur de coupure de 4,3 g/t Au et un prix de l'or à 1 300 $CDN ( 965 $USD approx.) (Source : Site web de Mines Richmont - Réserves et Ressources minérales (31 décembre 2015.)



b) 8 cellules ou portion de cellules adjacentes au sud de la propriété où le récent échantillonnage en rainures de la nouvelle Zone 450 a retourné les résultats suivants : (Voir communiqué de presse daté 16 octobre, 2018 pour les détails).

Région décapée no. 10 7,04 g/t Au sur 9,50 m (ouverte) 6,68 g/t Au sur 5,40 m (ouverte) 2,08 g/t Au sur 4,90 m 4,34 g/t Au sur 5,05 m (ouverte) Région décapée no. 12 4,47 g/t Au sur 3,50 m 3,77 g/t Au sur 1,85 m

L'acquisition de ces cellules a facilité la coupe de ligne présentement en cours afin de tester la zone 450 à l'aide d'un levé de polarisation provoquée.

c) 30 cellules ou portions de cellules couvrant approximativement 4 km de la faille de Cadillac-Larder Lake, segment au potentiel aurifère peu testé en raison de la couverture sédimentaire s'y trouvant. La faille de Cadillac-Larder Lake est un métallotecte aurifère d'importance mondial avec lequel sont associés de nombreux gîtes aurifères au Québec et en Ontario.



d) 7 titres miniers hôtes des zones Western Buff #1 and #2. Les travaux historiques sommaires, tels que publiés dans le Northern Miner de 1971, font état des résultats suivants:

Western Buff # 1 22 000 tons à une teneur de 3,85% Cu

En 2009, l'échantillonnage en rainures a retourné jusqu'à 12,22% Cu sur 1 m (GM64496) Western Buff # 2 76 000 tons à une teneur de 2,17% Cu

En 2009, des échantillons choisis* ont retournés des valeurs jusqu'à 6,03% Cu et 3,98% Cu (GM64496)

Des échantillons choisis* sur deux autres veines de la propriété ont retournées les valeurs suivantes (GM 48825):



Veine # 3 2,68 oz/t Ag, 38,11% Pb and 8,8% Zn Veine # 4 2,08 oz/t Ag and 41,18% Pb

*Les échantillons choisis sont sélectifs de nature et les valeurs associées ne peuvent pas être considérées comme une valeur moyenne.

Globex est heureuse d'avoir fait l'acquisition de 100% des intérêts de ces titres miniers agrandissant la propriété Francoeur/Arntfield Gold Mines et améliorant ainsi le potentiel du projet.

Le présent communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

