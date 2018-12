Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Bridgetown





BRIDGETOWN, NS, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure concernant le complexe d'athlétisme à surfaces artificielles en présence de Colin Fraser, député de Nova-Ouest, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse et député provincial d'Annapolis.

Date : Jeudi 20 décembre 2018



Heure : 12 h 30 (HNA)



Lieu : Bureaux municipaux de Bridgetown

271, rue Granville

Bridgetown (Nouvelle-Écosse)

902-665-4637

