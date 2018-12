BAnQ et le Conseil des arts et des lettres du Québec inaugurent une nouvelle oeuvre d'art à BAnQ Québec





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) accueille une nouvelle oeuvre originale qui contribue à embellir l'aire publique de BAnQ Québec, situé dans le pavillon Louis-Jacques-Casault de l'Université Laval. Le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) et de la Fondation de BAnQ (FBAnQ) a permis la réalisation de cette oeuvre originale permanente qui souligne la richesse des fonds d'archives d'architectes que BAnQ conserve.

« S'inspirant du patrimoine documentaire lié à l'architecture, les artistes Olivier Vallerand et Louis Routhier ont créé une oeuvre qui témoigne du savoir-faire et de l'habileté d'architectes de Québec. Ce projet ne manquera pas de faire apprécier l'apport des artistes et des architectes, contributeurs remarquables à la transformation de l'espace public », indique Gaston Bellemare, président par intérim du conseil d'administration de BAnQ.

« Le développement durable des arts repose sur leur ancrage et leur résonance dans nos vies, ainsi que sur leur pouvoir de nous transformer. L'installation que nous inaugurons aujourd'hui est un exemple concret de l'atteinte de cet objectif, puisqu'elle contribuera à embellir l'aire publique de BAnQ Québec et à enrichir le quotidien de tous ceux qui y sont de passage », mentionne

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

« La Fondation est fière de pouvoir soutenir la réalisation d'oeuvres d'art. C'est essentiel. Et grâce à ce soutien financier, nous pouvons embellir l'aire publique de BAnQ Québec tout en mettant en valeur la richesse des fonds d'archives d'architectes qui y sont conservés », affirme Anne-Catherine Rioux, directrice générale de la FBAnQ.

L'oeuvre de deux artistes à BAnQ Québec

L'installation conçue par Olivier Vallerand et Louis Routhier, constituée de deux structures, s'inspire du travail modulaire moderniste qui a caractérisé les travaux de la firme d'architecture Gauthier, Guité et Roy de Québec. Les recherches effectuées par les artistes dans le volumineux fonds d'archives de cette firme, conservé à BAnQ Québec, les ont dirigés vers les dessins d'architecture illustrant deux bâtiments : le pavillon de la Faculté d'agriculture de l'Université Laval à Québec, en 1964, et la résidence pour les pères de la Consolata située à Saint-Augustin-de-Desmaures, en 1965.

Les deux structures ont été réalisées principalement en béton de manière à rappeler l'importance de ce matériau dans les réalisations de la firme d'architectes s'inscrivant dans les courants moderne puis brutaliste. Par contre, les modules, s'inspirant de la forme originale des édifices ou de modules les composant, ont été déconstruits en partie et complétés par des éléments de bois, dont certains colorés. Les couleurs choisies font allusion à l'église Saint-Joseph à Manseau, complétée en 1958, et au Centre médical Berger à Québec, complété en 1963.

La fonctionnalité des oeuvres, où l'on peut s'asseoir, vise aussi à rappeler l'échelle humaine au coeur du travail de ces architectes majeurs du xxe siècle québécois.

On peut consulter le fonds d'archives de la firme Gauthier, Guité et Roy (P767) à BAnQ Québec.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

Au sujet du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Au sujet de la Fondation de BAnQ

La Fondation de BAnQ a pour mandat de soutenir le développement et le rayonnement de BAnQ en recueillant des fonds consacrés à la réalisation de ses missions, axées sur le rayonnement de la culture, du savoir et du patrimoine québécois. La Fondation s'investit également dans la création de programmes favorisant la l'accès à la culture et à la connaissance pour tous.

