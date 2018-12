CPower étend ses activités au Canada en se voyant octroyer une place au sein du Programme d'intervention en fonction de la demande de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario





TORONTO, 19 décembre 2018 /CNW/ - CPower Energy Management, l'une des sociétés de gestion de l'énergie en fonction de la demande les plus importantes et les plus prospères aux États-Unis, s'est vu octroyer une place au sein du Programme d'intervention en fonction de la demande de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) de l'Ontario et continuera à aider ses clients à faire face aux coûts du rajustement global. Cette place établit fermement CPower en tant que fournisseur de solutions énergétiques en Amérique du Nord.

Selon Brad Widdup, directeur général des marchés canadiens, CPower a commencé à travailler avec le SIERE à l'été 2018. « Il s'agit d'un excellent exemple du dévouement de CPower pour ce qui est d'offrir une expérience client exceptionnelle », a-t-il déclaré. « Au cours de la dernière année, certains de nos clients ont fait savoir qu'ils souhaitaient monétiser leurs installations canadiennes, en plus de leurs sites aux États-Unis. Notre expérience et notre expertise leur permettront maintenant d'avoir du succès dans plusieurs marchés nord-américains. »

Les clients de CPower participent de plus en plus aux programmes de réponse à la demande grâce à des ressources énergétiques réparties (RER), et ce, dans les six marchés énergétiques où l'entreprise exerce ses activités. L'approche de réponse à la demande permet aux clients de CPower de monétiser les actifs en cause et, ainsi, d'ajouter des sources de revenus au modèle traditionnel à économie de coûts associé aux RER. « Les RER, comme les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie, sont en voie de devenir une composante fondamentale de l'éventail énergétique de nos clients », a fait remarquer M. Widdup. « Notre expertise dans la monétisation de ces actifs au moyen de programmes de réponse à la demande sera importante, tant pour nos partenaires stratégiques en RER que pour nos clients qui incorporent des RER dans le marché de la SIERE. »

Glenn Bogarde, directeur général adjoint des ventes et du marketing, a décrit la présence canadienne de CPower comme un élément important de la stratégie de croissance et d'expansion de la clientèle de l'entreprise. « Nous sommes maintenant dans une situation favorable pour servir à la fois nos clients de longue date ayant une présence au Canada et les nouveaux clients qui veulent épargner et gagner des revenus en participant à ces programmes potentiellement lucratifs », a souligné M. Bogarde.

CPower est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie en fonction de la demande; l'entreprise aide les organisations commerciales, industrielles et gouvernementales des marchés de l'énergie américains à économiser sur les coûts énergétiques, à gagner des revenus grâce à la réduction de la consommation d'énergie, à améliorer leurs efforts quant à la durabilité et à contribuer à l'établissement d'un réseau équilibré et fiable. Nous créons des stratégies énergétiques personnalisées conçues pour aider nos clients à réussir grâce à la réponse à la demande, à des programmes de gestion de la demande et à des ressources énergétiques réparties, y compris la réduction automatisée, le stockage et la monétisation de l'efficacité énergétique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.CPowerEnergyManagement.com.

