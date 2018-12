Rendre le logement plus abordable pour les familles de la classe moyenne de London





LONDON, ON, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Les familles de la classe moyenne de London travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et consacrer plus de temps à leurs enfants.

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui la construction et le financement de 69 nouveaux logements locatifs à London dans le but d'aider un nombre accru de familles de la classe moyenne à avoir un chez-soi abordable.

Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, le gouvernement fédéral investit 4,9 millions de dollars pour la construction de l'immeuble de 6 étages qui permettra d'offrir des logements sûrs et abordables à 69 familles. Tous les logements auront un loyer égal ou inférieur au seuil de 30 % du revenu médian des ménages de la région, et 17 % seront accessibles.

Situé au 356, rue Dundas, dans le centre-ville de London, cet ensemble résidentiel offrira aux ménages à revenu faible et moyen des options de logements abordables situés près des transports en commun, des écoles et des services. Par conséquent, ces familles jouiront d'une meilleure vie sociale et contribueront au dynamisme du quartier.

L'iFCLL, une initiative prévue dans la Stratégie nationale sur le logement mise en oeuvre par l'entremise de la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Citations

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens de la classe moyenne - et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie - trouveront des logements sûrs, accessibles et abordables dans des communautés où leur famille pourra s'épanouir et où leurs enfants pourront apprendre et grandir. Ces investissements sont une excellente nouvelle pour les familles de la classe moyenne de London qui emménageront dans ces nouveaux logements locatifs abordables. Notre gouvernement est déterminé à accroître l'offre de logements locatifs pour les Canadiens grâce à des projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Notre gouvernement investit dans de nouveaux logements éconergétiques plus sains. C'est une excellente nouvelle pour les familles de la classe moyenne de Wolfville qui emménageront dans ces nouveaux logements locatifs abordables puisqu'elles auront ainsi accès à une base sur laquelle elles fonderont leur réussite sociale et économique. De plus, les logements permettront de créer des emplois et de stimuler l'économie locale de notre municipalité. » - Peter Fragiskatos, Member of Parliament for London North Centre

« Je suis heureux que cet ensemble de logements unique amène davantage de logements locatifs nécessaires dans un quartier de London près des transports en commun et des commodités du centre?ville. Le Financement de la construction de logements locatifs a permis de donner vie à ce projet. » - Yossi Lavie, promoteur, 356, rue Dundas

Faits en bref

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars durant la période allant de 2018 à 2021.

Les fonds prévus dans le cadre de l'iFCLL encourageront la construction de plus de 14 000 logements locatifs partout au pays.

Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la communauté.

pour répondre à un besoin démontré de la communauté. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Le taux d'inoccupation sur le marché des logements locatifs est de 1,8 % à London .

. L'ensemble de logements, situé au 356, rue Dundas , permettra d'atteindre des économies d'énergie de 37 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 %.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour obtenir plus d'information sur l'initiative Financement de la construction de logements locatifs ou pour soumettre une demande, visitez le www.schl-snl.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 10:45 et diffusé par :