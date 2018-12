Avis aux médias - Unifor est disponible pour commenter la rencontre avec General Motors





WINDSOR, ON, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Le président national d'Unifor, Jerry Dias, est disponible pour commenter la rencontre qui aura lieu entre General Motors (GM) et le syndicat sur l'avenir de l'usine d'assemblage d'Oshawa et d'autres opérations de GM au Canada.

« GM s'est engagée à investir au Canada, mais semble plutôt déterminée à continuer de rogner la production et les emplois canadiens tout en poursuivant son expansion au Mexique, a déclaré Jerry Dias. Unifor fera clairement savoir que si GM prévoit vendre au Canada, elle doit fabriquer au Canada. »

QUOI : Commentaires d'Unifor sur la rencontre avec General Motors QUI : Jerry Dias, président national d'Unifor

Colin James, président de la section locale 222 d'Unifor OÙ : Bureau de la section locale 444 d'Unifor, 1855 Turner Rd. Windsor, ON, N8W 3K2 QUAND : Le jeudi 20 décembre à 14 h

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

