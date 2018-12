Rothmans, Benson & Hedges Inc. noue un partenariat avec Arbres Canada pour assurer la survie des forêts urbaines à Toronto





TORONTO, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International, a noué un partenariat avec Arbres Canada dans le cadre du programme Partnership in Planting.

Afin de soutenir la vision d'Arbres Canada à l'égard des collectivités vertes, le partenariat avec RBH comprend une contribution de 20?000 $ à des activités de plantation d'arbres qui auront lieu au printemps et à l'automne 2019. Les employés de RBH consacreront de leur temps pour planter des arbres dans la région de North York, près du siège social de la société à Toronto.

« Si nous souhaitons bâtir un avenir meilleur, il nous faut commencer chez nous, a déclaré Peter Luongo, directeur général de RBH au Canada. Notre partenariat avec Arbres Canada permet aux employés de RBH de faire une différence pour leurs collectivités. »

« RBH et Arbres Canada partagent le même objectif, qui est de créer un environnement plus sain pour les Canadiens, a affirmé M. Luongo. RBH s'efforce d'être un chef de file du développement durable, et nous avons la conviction que nos employés peuvent changer le monde, un geste à la fois. »

Un partenariat avec Arbres Canada crée une valeur à long terme pour la société et les actionnaires en atténuant l'incidence qu'ont sur l'environnement les produits, les activités et la chaîne de valeur de l'entreprise et en rehaussant la contribution de ses employés dans la collectivité.

RBH est déterminée à améliorer sans cesse ses activités pour respecter les normes mondiales les plus élevées qui soient en matière de protection de l'environnement. Pour ce faire, RBH mène entre autres une lutte contre la déforestation en exigeant la traçabilité intégrale du bois utilisé dans le séchage du tabac, en nouant un dialogue avec des fournisseurs clés de matériaux à base de bois pour évaluer et réduire le risque de déforestation dans leurs chaînes d'approvisionnement et en prenant part à des initiatives mises en oeuvre par plusieurs parties prenantes.

RBH s'engage dans le développement durable et souhaite assurer un environnement sans fumée grâce à la science et à l'innovation.

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays basés à son siège social à Toronto ainsi qu'à son usine à Québec.

Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) dirige une transformation dans le secteur du tabac en vue de créer un environnement sans fumée et, ultimement, de remplacer les cigarettes par des produits sans combustion. PMI est une société internationale de premier plan dans l'industrie du tabac qui se spécialise dans la fabrication et la vente de cigarettes, les produits sans combustion et les appareils électroniques connexes ainsi que les accessoires et autres produits qui contiennent de la nicotine dans des marchés à l'extérieur des États-Unis. Grâce à ses capacités multidisciplinaires dans le développement de produits, ses installations de pointe et ses démonstrations scientifiques, PMI cherche à faire en sorte que ses produits sans combustion respectent les préférences des consommateurs adultes et les exigences réglementaires rigoureuses. La gamme de produits sans combustion de PMI comprend des produits qui émettent de la vapeur contenant de la nicotine ainsi qu'à base de tabac chauffé. PMI estime qu'environ 5,9 millions de fumeurs adultes dans le monde ont déjà arrêté de fumer et se sont convertis aux produits à base de tabac chauffé de PMI, qui sont actuellement offerts sur plus de 43 marchés dans des villes clés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.pmiscience.com/fr.

Arbres Canada

Arbres Canada est un organisme sans but lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens en plantant des arbres et en prenant soin d'eux. Depuis 1992, la société a planté plus de 80 millions d'arbres, reverdi plus de 600 cours d'école, contribué à restaurer des lieux frappés par des catastrophes naturelles et réuni des spécialistes en foresterie urbaine afin de reverdir les villes partout au Canada. Participez à nos activités ou obtenez plus de renseignements à notre sujet en visitant le site arbrescanada.ca.

