Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Windsor





WINDSOR, NS, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et député de Kings-Hants, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse, et d'Abraham Zebian, préfet de la municipalité du district de West Hants.

Date : Jeudi 20 décembre 2018 Heure : 17 h (HNA) Lieu : Hôtel Super 8 Windsor

63, promenade Cole

Windsor (Nouvelle-Écosse)

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 10:15 et diffusé par :