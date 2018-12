« Rapport d'informations de 2019 de NEORIS : Repenser l'impossible pour relancer les opportunités et les interactions d'affaires »





Le rapport offre une perspective et les tendances relatives à l'industrie qui obligent les entreprises à repenser des possibilités qui étaient considérées auparavant comme impossibles.

MIAMI, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- NEORIS publie son rapport d'informations de 2019, « RETHINK IMPOSSIBLE » (repenser l'impossible), une analyse captivante des tendances et des nouvelles technologies invitant les entreprises à réexaminer leur valeur, leurs relations clients et leurs aspirations fondamentales.

Contenu mis en exergue :

Le monde interconnecté : définit les innovations technologiques qui repoussent les frontières des relations commerciales et entretiennent des interactions inexplorées ;

définit les innovations technologiques qui repoussent les frontières des relations commerciales et entretiennent des interactions inexplorées ; Informations spécifiques à l'industrie : englobe quatre industries, les services financiers, la fabrication, la santé, les télécommunications et les médias, tout en intégrant des voies commerciales de transformation pour les solutions et l'innovation ;

englobe quatre industries, les services financiers, la fabrication, la santé, les télécommunications et les médias, tout en intégrant des voies commerciales de transformation pour les solutions et l'innovation ; Une nouvelle frontière en visibilité de 360° : illustre des analyses avancées qui créent des interactions hyper personnalisées entre les industries ;

illustre des analyses avancées qui créent des interactions hyper personnalisées entre les industries ; Résilience cyber : souligne les menaces critiques en 2019 et ultérieurement ;

souligne les menaces critiques en ultérieurement ; Transformation de la culture : remodèle la culture d'entreprise traditionnelle pour une collaboration enrichie, tout en alignant les équipes mondiales et en harmonisant les résultats ;

remodèle la culture d'entreprise traditionnelle pour une collaboration enrichie, tout en alignant les équipes mondiales et en harmonisant les résultats ; Innovation technologique : transforme ce qui semblait autrefois impossible.

« Des technologies distinctes qui menacent le changement des interactions et des relations mondiales émergent constamment... Est-il possible de créer de la valeur dans votre secteur en appliquant des informations provenant de tiers ? Votre modèle opérationnel est-il prêt à appliquer des paradigmes agiles révolutionnaires ? Si vous avez répondu oui, notre rapport accélérera votre parcours de perturbation numérique », a déclaré Martin Mendez, PDG de NEORIS.

« Les avancées récentes en matière d'apprentissage en profondeur, de technologie conversationnelle et d'automatisation intelligente des processus permettent aux entreprises de réinventer la valeur fondamentale et le positionnement sur le marché. Le rapport cite des études de cas, des recherches approfondies et le point de vue de praticiens mondiaux de NEORIS. Il offre une perspective de 18 mois sur les tendances qui défieront la vie privée, l'éthique, les partenariats mondiaux et les interactions culturelles », a déclaré Anthony DeLima, responsable de la transformation numérique et directeur technique à l'échelle mondiale chez NEORIS.

Pour télécharger le rapport complet, visiter https://www.neoris.com

À propos de NEORIS

NEORIS est une société mondiale de services d'innovation qui co-crée des solutions disruptives pour les entreprises du numérique en herbe afin de renforcer leurs interactions avec leurs clients, leurs employés et leurs parties prenantes. Pour ce faire, NEORIS dispose d'une équipe de spécialistes de la création qui allie la conception, une compréhension approfondie du développement de l'innovation et de la domination technologiques de ses principaux secteurs d'activité (santé, services financiers, fabrication et télécommunications) afin de favoriser la transformation de ses activités. NEORIS, dont le siège social se trouve à Miami, en Floride, dispose d'un réseau de centres de livraison mondiaux, de studios de conception et d'opérations aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Inde.

De plus amples informations sont disponibles sur http://www.neoris.com, Facebook, Instagram ou Twitter @NEORIS.

CONTACTS POUR LES MÉDIAS :

Jessica Barrios

NEORIS

jessica.barrios@neoris.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/799993/NEORIS_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 10:14 et diffusé par :