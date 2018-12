Un nouveau revers pour la compagnie MC Commercial et MABE





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cette semaine, la compagnie MC Commercial a essuyé une nouvelle défaite alors que la Cour d'appel du Québec a rejeté sa demande d'appel relative à une décision favorable au syndicat du Tribunal administratif du Travail (TAT).

Rappelons qu'en décembre 2016, une décision rendue par le TAT avait donné raison au syndicat Unifor qui plaidait que les compagnies MABE Canada (en faillite) et MC Commercial (toujours en activités) sont dans les faits un même et unique employeur. « Nous avions alors pu maintenir l'accréditation que nous détenions pour MABE Canada et la rendre applicable à MC Commercial pour ce qui concerne le magasin situé à côté de l'ancienne usine. Après avoir tenté vainement de faire réviser cette décision du TAT, voilà que la demande de MC Commercial à la Cour d'appel est rejetée, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Il reste à voir s'ils iront devant la Cour suprême maintenant », a expliqué John Caluori, adjoint au directeur québécois.

L'issu de ce débat est déterminant pour la suite de ce dossier, car le syndicat pourra ainsi poursuivre tous les griefs qui étaient en cours contre la nouvelle entreprise reconnue comme un même et unique employeur.

Précisons qu'en marge de ce recours, les retraités de MABE ont aussi entrepris un recours collectif contre trois administrateurs de la compagnie MABE dont deux mexicains et un canadien, en août 2017. Cette procédure est toujours en cours.

Rappel du dossier

C'est en août 2014 que MABE Canada a annoncé une faillite après avoir fermé définitivement son usine quelques jours auparavant. Plus de 1 500 travailleuses et travailleurs actifs et retraités ont été affectés par cette décision alors qu'ils ont subi des pertes considérables. Les rentes des retraités ont été amputées de 22 % alors que les assurances collectives et assurances-vie ont été interrompues. Et depuis ce temps, la compagnie mère, MABE, continue de faire des affaires au Canada. Une campagne de boycottage est d'ailleurs en cours contre l'achat des produits électroménagers GE, Hotpoint, McClary et Moffat.

