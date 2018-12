Les pompiers de Montréal ont ouvert aujourd'hui la machine à pleine vapeur pour distribuer jouets et paniers de Noël à 1 350 familles dans le besoin





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dans une sorte de grande chorégraphie orchestrée dans le moindre détail, tout au long de l'année, que les pompiers de Montréal ont lancé aux petites heures de la matinée dans l'enthousiasme leur grande tournée de distribution annuelle de paniers de Noël et de jouets destinés à 1 350 familles et à leurs enfants qui pourront renouer avec l'espoir et la joie aux fond de leurs yeux à l'approche du temps des Fêtes. C'est depuis les entrepôts de la firme Olymbec, au 5041, rue Ontario Est, où leur quartier-général temporaire a été établi, que les pompiers et bénévoles ont donné le coup de départ à l'opération mobilisation.

« Apporter un peu de joie et de réconfort à nos concitoyens moins privilégiés fait partie de notre ADN » a dit aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, en insistant sur le fait que ce contact direct avec des citoyens en situation de difficultés temporaires de toute nature était le prolongement naturel de la mission de réponse aux appels à l'aide lancés par les citoyens lors d'incendies ou d'incidents tragiques.

Soulignant que cette campagne a pris des allures de tradition immuable au fil des 31 dernières années, monsieur Ross a ajouté que les pompiers s'étaient faits en cours de route des alliés de premier plan avec, notamment, de nombreux bénévoles, des militaires et civils des Forces armées canadiennes du 202e Dépôt d'ateliers de la base militaire de Longue-Pointe qui partagent le même dévouement, la même passion depuis maintenant 28 ans pour cette oeuvre qui tente de s'adapter, d'année en année, à l'évolution de la situation des familles économiquement faibles du territoire.

« Nous nous sommes aperçu que les besoins pouvaient être tout aussi criants pour les personnes seules que pour les familles » a poursuivi, quant à lui, Simon Fournier, responsable du Comité des paniers de Noël qui a précisé que 500 de ces personnes seules, âgées ou handicapées, se verraient remettre par la Société St-Vincent-de-Paul, une carte-cadeau IGA de 100 $ au nom des pompiers montréalais.

Selon le nombre de personnes et d'enfants, par famille, la valeur des paniers de victuailles distribués varie entre 170 et 300 $ exception faite des cadeaux : ceux-ci étant assortis, dans le premier cas, de cartes-cadeaux IGA et Uniprix, avec une carte-cadeau aux 14 ans et moins, et dans le deuxième cas, d'une carte-cadeau Uniprix ainsi que de multiples cadeaux et jouets pour les 14 ans et moins. Incidemment, le détaillant Toys'R US a pour sa part contribué un rabais significatif sur les jouets neufs achetés par les responsables bénévoles de la campagne.

« Pour les pompiers de Montréal, il n'y a rien de plus émouvant et satisfaisant de voir s'éclairer les visages des grands et des petits, surtout, lors de cette distribution des paniers de Noël qui apporte au-delà du réconfort une occasion de briser une forme d'isolement » a conclu monsieur Ross, en précisant que déjà, les pompiers se remettent à l'oeuvre en prévision de 2019.

L'Association des Pompiers de Montréal a tenu à remercier chaleureusement ses partenaires ; le 202e Dépôt d'ateliers de la Défense nationale et la Société Saint-Vincent de Paul, en l'occurrence, ainsi que ses nombreux partenaires-commanditaires, dont la firme d'immobilier Olymbec, la Caisse Desjardins du Réseau municipal, le cabinet Burrowes - courtier d'assurance, l'Association des pompiers retraités de Montréal (APRM) et la Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal (FBPM).

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 10:00 et diffusé par :