François Purcell se joint à l'équipe d'élus de Montréal-Nord





MONTRÉAL-NORD, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, madame Christine Black, est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur François Purcell à titre de directeur de cabinet au bureau des élus de l'arrondissement de Montréal-Nord.

« Notre équipe d'élus recherchait une personne compétente et expérimentée pour nous accompagner dans les nombreux dossiers que nous aurons à piloter au cours des prochains mois et des prochaines années. Nous sommes tous heureux de l'accueillir parmi nous », souligne madame Black.

François Purcell oeuvre dans le milieu municipal depuis les 20 dernières années. Il a été, entre autres, conseiller municipal dans Rosemont--La-Petite-Patrie de 1998 à 2009, chef de Vision Montréal de 2006 à 2008 et attaché politique au cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal de 2010 à 2017 où il était notamment responsable des dossiers des finances, du développement économique, des grands projets, des ressources humaines et des infrastructures. Au plan académique, François Purcell est titulaire d'un Baccalauréat en urbanisme et d'une Maîtrise en conservation de l'environnement bâti (patrimoine).

« C'est un privilège de me joindre à une équipe d'élus aussi passionnée et de pouvoir contribuer à l'essor de la communauté nord-montréalaise. Le défi est plus que stimulant », de mentionner François Purcell.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

