Le constructeur automobile Ford ouvrira son nouveau centre de recherche et développement chez Cominar





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cominar annonce aujourd'hui la signature de Ford pour 40 000 pieds carrés, au 800 Palladium Drive à Kanata, Ontario. Ce nouvel immeuble qui sera construit sur le Campus Palladium, accueillera l'un des centres de recherche et développement les plus avancés du constructeur automobile, ce qui leur permettra de créer plus de 300 nouveaux emplois spécialisés en ingénierie.

Tout en captant la forte demande du marché, Cominar a saisi l'opportunité de développer en phase 4, un immeuble du Campus Palladium. Son emplacement stratégique à proximité des artères principales du centre de Kanata dont l'autoroute Queensway à 6 voies, font de ce campus à bureaux un lieu de choix où de nombreux services sont offerts aux futurs occupants cherchant à proposer à leurs employés, des équipements technologiques de pointe.

« Cominar est fier de contribuer au développement d'un pôle technologique majeur pour la région d'Ottawa. Nous sommes confiants que ce projet répondra aux exigences du marché quant au développement durable et à l'innovations technologiques. » Marc Shank, Vice-président, location - Ontario.

Le 800 Palladium, d'une superficie de 100 000 pieds carrés répartis sur cinq étages, pourra accueillir ses premiers occupants à compter de l'automne 2020. Plusieurs opportunités locatives sont encore disponibles, notamment 50 000 pieds carrés d'espaces de bureau et 10 000 pieds carrés d'espaces commerciaux.

Les futurs locataires du nouvel immeuble profiteront de plusieurs installations novatrices au sein de l'immeuble de catégorie A telles que des salles de formation et de conférence multifonctionnelles, des salles d'entraînement et de yoga ainsi qu'un espace de stationnement intérieur réservé et sécurisé pour les vélos. L'aménagement extérieur du projet de développement offrira plusieurs avantages dont une terrasse munie d'un barbecue pour la cuisson de repas, d'une agora, d'un terrain de volleyball, ainsi qu'un stationnement offrant plus de 330 places.

Avec le concept Campus Palladium, Cominar accueillera parmi ses locataires des entreprises réputées telles que Calian, KPMG,Sullivan et Orbcomm. Ces entreprises bénéficieront de la flexibilité des espaces et d'installations novatrices qui amélioreront l'efficacité globale de leurs activités. Ce nouveau projet de développement adhère à la mise en action concrète de la vision d'entreprise du Fonds de placement immobilier ayant pour objectif de contribuer à l'optimisation de la croissance de ses clients ainsi qu'à l'enrichissement de l'expérience des occupants de ses immeubles et de leurs consommateurs.

