Hainan Airlines a ouvert la liaison aérienne Chongqing-Paris le 19 décembre





CHONGQING, Chine, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 19 décembre, Hainan Airlines a annoncé le lancement officiel de la liaison aérienne Chongqing-Paris. Cette liaison aérienne de Hainan Airlines constitue le troisième vol direct reliant Chongqing à l'Europe, après Chongqing-Rome. La compagnie aérienne exploitera un Boeing 787 Dreamliner sur la nouvelle ligne, avec deux vols aller-retour par semaine. Le vol HU717 de Hainan Airlines, le premier vol de la nouvelle liaison aérienne Chongqing-Paris, a décollé de l'aéroport international de Chongqing Jiangbei à 1 h 30 du matin le 19 décembre, heure de Beijing, et s'est posé à l'aéroport de Zurich le jour même, à 6 h 20 heure locale.

Le porte-parole de Hainan Airlines a déclaré : « Le vol direct Chongqing-Paris facilitera les déplacements des passagers voyageant pour affaires et pour agrément, renforçant plus encore le développement des économies, des cultures et du tourisme entre les deux pays, tout en multipliant les possibilités de collaboration des entreprises européennes et chinoises. »

Jusqu'à présent, Hainan Airlines a créé 17 liaisons aériennes pour l'Europe, dont Zurich, Vienne, Madrid, Bruxelles, Berlin, Edimbourg, Dublin, Prague, Manchester, Rome, Londres et Paris, formant un réseau de transit rapide et intermodal et offrant un choix plus pratique aux voyageurs. Cette nouvelle liaison aérienne assure un tout nouveau service de transport aérien aux passagers voyageant entre l'Europe et l'Océanie.

Horaires des vols Chongqing-Paris :

N° de vol Avion Jours Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU717 B787 Mercredi/Samedi Chongqing 1 h 30 6 h 20 Paris HU718 B787 Mercredi/Samedi Paris 13 h 00 6 h 30 +1 Chongqing

Note : les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site Web officiel d'Hainan Airlines.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 09:41 et diffusé par :