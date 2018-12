Atteinte d'un important jalon dans les travaux de construction du pont Samuel-De Champlain





Le ministre Champagne annonce le nouveau nom du pont et visite le chantier

MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Les infrastructures de transport efficaces et durables sont essentielles pour bâtir des collectivités fortes et inclusives. Ces projets améliorent la qualité de vie des Canadiens en réduisant la durée des déplacements et en appuyant la création de bons emplois pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a visité le chantier du pont Samuel-De Champlain, qui porte depuis peu ce nouveau nom et qui est l'un des plus vastes projets d'infrastructure en Amérique du Nord. Il a profité de l'occasion pour remercier les travailleurs qui ont atteint une importante étape des travaux de construction dans le cadre de ce projet d'envergure. Maintenant les derniers segments en place, la structure du pont est pratiquement terminée et couvre la totalité des 3,4 kilomètres entre la Rive-Sud et Montréal.

Le ministre a également profité de l'occasion pour annoncer que cette structure de calibre mondial portera le nom de pont Samuel-De Champlain. Cette nouvelle appellation suit l'exemple des autres ponts à Montréal, qui portent le nom complet des personnages historiques qu'ils honorent. Samuel?De Champlain est une importante figure historique du Canada, du Québec et de la région de Montréal; ses activités d'exploration et de cartographie ont été essentielles à l'édification du Canada. Cette décision fait suite à des consultations menées plus tôt cette année auprès des intervenants et du public.

Le ministre Champagne a également souligné l'achèvement récent, par la société Les Ponts Jacques?Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), de la mise en oeuvre de toutes les mesures prévues dans le plan de renforcement visant à assurer un service sécuritaire et ininterrompu sur le pont Champlain actuel jusqu'à l'ouverture à la circulation du pont Samuel-De Champlain.

Le pont Samuel-De Champlain assurera des déplacements quotidiens continus, sécuritaires et efficaces aux navetteurs et aux touristes, en plus de favoriser des échanges commerciaux internationaux de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Cet investissement fédéral dans les infrastructures permet de mettre en place un passage moderne et durable entre Montréal et la Rive-Sud. Avec une durée de vie prévue de 125 ans, le nouveau pont et le corridor routier connexe créent des milliers d'emplois bien rémunérés qui favorisent la croissance de la classe moyenne et la création de nouveaux débouchés économiques.

Citation

« C'est un privilège de marcher avec des travailleurs fiers et dévoués sur le tablier du pont qui établira bientôt un nouveau lien entre Montréal et la Rive-Sud. Cette étape charnière du projet confirme que nous nous dirigeons vers une ouverture à la circulation au plus tard en juin 2019. La construction du nouveau pont Samuel-De Champlain constitue l'un des plus grands chantiers en Amérique du Nord et l'un des plus modernes sur le plan du génie et de l'intégration urbaine. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le pont Samuel-De Champlain sera ouvert à la circulation au plus tard le 30 juin 2019, sans que ne soient faits des compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs ni sur la qualité des travaux, et tout en assurant une saine gestion des fonds publics et en respectant les modalités du contrat.

Le pont Samuel-De Champlain sera ouvert à la circulation au plus tard le 30 juin 2019, sans que ne soient faits des compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs ni sur la qualité des travaux, et tout en assurant une saine gestion des fonds publics et en respectant les modalités du contrat.

Samuel-De Champlain est un explorateur et cartographe d'origine française qui a voyagé pour la première fois au Canada en 1603. Jusqu'à sa mort en 1635, c'était une figure clé de la fondation de la Nouvelle-France.

Après sa première visite au Canada, il a publié l'une des premières cartes connues du fleuve Saint‑Laurent ainsi qu'un récit de son voyage. Il est également reconnu pour avoir fondé la Ville de Québec, en 1608.

Le pont Champlain actuel est sécuritaire, et il est surveillé étroitement en temps réel. La société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) gère le pont avec vigilance pour en assurer la sécurité grâce à la mise en oeuvre de mesures de renforcement, à des inspections régulières et à une surveillance continue.

