Innergex complète un financement à long terme de 570 M$ pour quatre parcs éoliens Cartier





Produits utilisés pour rembourser les financements de projets existants de 94,1 M$ de trois parcs éoliens et le prêt-relais garanti d'un an de 400 M$ obtenu le 24 octobre 2018

Solde des produits de 69,0 M$ affectés à la réduction des facilités de crédit rotatives de la Société

Augmente la flexibilité d'Innergex pour poursuivre sa stratégie de croissance

LONGUEUIL, QC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) ("Innergex" ou la "Société") est heureuse d'annoncer la clôture d'un financement sans recours de 570,4 M$ de quatre parcs éoliens en exploitation (« facilité de crédit Cartier »), soit Carleton, Gros-Morne, L'Anse-à-Valleau et Montagne Sèche situés en Gaspésie au Québec. Innergex est devenu le seul propriétaire des cinq parcs éoliens Cartier le 24 octobre 2018. Le parc éolien Baie-des-Sables n'est pas inclus pour sécuriser la facilité de crédit Cartier puisqu'il sécurise les facilités de crédit rotatives de la Société (« facilités de la Société »). La facilité de crédit Cartier a une durée de 14 ans. Le produit de cet emprunt servira à rembourser les facilités de crédit existantes des parcs éoliens de l'Anse-à-Valleau, de Carleton et de Montagne Sèche et à rembourser le prêt relais garanti d'un an de 400 M$ consenti à Innergex lors de l'acquisition des cinq parcs éoliens Cartier. Innergex affectera le reste du produit, déduction faite des frais, au désendettement des facilités de la Société.

« Nous sommes satisfaits de ce financement qui a dépassé nos attentes initiales de 400 M$ comme négocié pour le prêt-relais, par 69,0 M$. La différence accordera à Innergex encore plus de flexibilité pour faire avancer nos projets de développement et poursuivre notre stratégie de croissance » a déclaré M. Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex.

Innergex a couvert 100 % du taux d'intérêt auprès des prêteurs pour la durée de la facilité de crédit Cartier. Le taux d'intérêt global du prêt est donc fixé à environ 4,33 % pendant 14 ans.

Le financement sans recours de 570,4 M$ est consenti par MUFG Bank, Ltd. (« MUFG ») et la Banque de Montréal (« BMO »), agissant à titre d'arrangeurs principaux et de responsables de la coordination, et par la Banque Canadienne Impériale de Commerce, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, succursale canadienne ainsi que Bayerische Landes Bank, succursale de New York, en tant qu'arrangeurs principaux mandatés. MUFG agit en tant qu'agent administratif et de garantie et BMO en tant qu'agent de syndication.

Parallèlement à la clôture, Innergex a modifié et mis à jour les facilités de la Société afin d'ajuster le portfolio de sûretés et de reporter l'échéance de décembre 2022 à décembre 2023.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

La Société est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des centrales géothermiques. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. Innergex gère un important portefeuille d'actifs qui comprend actuellement des intérêts dans 68 centrales en exploitation d'une puissance installée nette totale de 2 091 MW (puissance brute de 3 072 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens, quatre parcs solaires et deux centrales géothermiques. Elle détient aussi des intérêts dans cinq projets en développement d'une puissance installée nette totale de 719 MW (puissance brute de 800 MW), dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance nette totale de 8 382 MW (puissance brute de 9 246 MW). Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au coeur du développement de la Société. Sa stratégie de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

