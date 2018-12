Début de la construction d'un concept novateur de cité thermale





Première pelletée de terre de la cité thermale Förena, qui ouvrira ses portes au pied du Mont-Saint-Bruno à la fin de l'été 2019

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Groupe SKYSPA a procédé hier à la première pelletée de terre marquant le début de la construction de son plus récent projet, Förena, en compagnie du maire de Saint-Bruno-de-Montarville, M. Martin Murray, et de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme. Cette cité thermale, unique en son genre, sera située au pied du Mont-Saint-Bruno face au rang des Vingt-Cinq Est. L'ouverture au public est prévue pour la fin de l'été 2019.

La construction de Förena sera répartie en deux phases. La première, qui accueillera ses premiers visiteurs dès l'été prochain, bénéficie d'un budget de 12 millions $ et créera une centaine d'emplois. La cité thermale contiendra un restaurant et, à terme, un hôtel, totalisant un investissement de 45 millions $ et la création de plus de 300 emplois.

« Förena est un projet qui est né de mes nombreux voyages aux quatre coins de la planète », a indiqué Patrick Rake, président du Groupe SKYSPA. « En revenant au Québec, j'ai voulu offrir aux consommateurs l'expérience d'une véritable cité thermale, qui s'intégrerait en parfaite harmonie à la nature environnante. C'est ce que les gens pourront vivre très bientôt, à quelques minutes seulement de l'Île de Montréal ».

Förena se déploiera au pied du Mont-Saint-Bruno, sur un vaste terrain non aménagé de 60 000 mètres carrés. La construction de la cité thermale constituera un nouvel attrait majeur pour la région, et viendra consolider le pôle récréotouristique du Mont-Saint-Bruno, incluant notamment Ski Saint-Bruno et le parc national de la Sépaq.

« Förena constituera un projet à haute valeur pour la communauté de Saint-Bruno-de-Montarville et les environs » a mentionné Martin Murray, maire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. « La ville est fière d'avoir appuyé ce projet novateur depuis ses débuts! ».

« Ce projet d'envergure au concept unique permettra de mettre en valeur la nature environnante de ce site d'une grande beauté, en plus d'offrir un attrait touristique de rêve aux résidents et aux visiteurs, qu'ils soient du Québec ou de l'étranger » a indiqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. « Cette initiative se distinguera de la concurrence, ce qui, économiquement parlant, sera bénéfique pour tout le Québec » a-t-elle conclut.

À propos de Förena

Förena s'étendra sur près de 60 000 mètres carrés et sera construit en deux phases. La première phase représente un investissement de plus de 12 millions $ et contribuera à la création de près de 100 nouveaux emplois. L'ouverture au public est prévue à la fin de l'été 2019. À terme, ce sont près de 45 millions $ qui seront investis, et plus de 300 emplois qui seront créés. Notons également que le projet comprendra un restaurant et, à terme, un hôtel.

Förena bénéficie d'une aide financière de 1 million $ provenant du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 ? Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme (MTO). Une aide financière de 5 millions $, dont 2 millions $ sous forme de subvention et 3 millions $ sous forme de prêt, est attribuée par l'entremise du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), un programme du MTO géré par Investissement Québec. Enfin, un prêt de 1 million $ est consenti par Investissement Québec à même ses fonds propres. Le Fond régional de solidarité FTQ Montérégie et des investisseurs privés sont également impliqués dans le projet.

À propos de Groupe SKYSPA

Le Groupe SKYSPA fait son entrée dans l'industrie en 2004 avec l'ouverture du Spa Nordic Station, à Magog. Trois ans plus tard, la marque SKYSPA est créée avec une première adresse au Quartier DIX30 de Brossard, et à Québec, en novembre 2011. Förena, le projet de station thermale de Saint-Bruno-de-Montarville, deviendra la troisième marque sous le Groupe dès la fin de l'été 2019.

