Les aides-pêcheurs se regroupent au sein d'une section locale d'Unifor





CHANDLER, QC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Au cours de la dernière semaine, le syndicat Unifor a officiellement lancé une section communautaire destinée à rassembler les aides-pêcheurs basés entre Gaspé et Carleton.

« Nous voulons offrir une solution à ce groupe de travailleurs qui ont besoin de soutien. Ce sont des aides-pêcheurs qui nous ont contactés pour que nous leur venions en aide. En ce sens, la mise en place de la section communautaire des aides-pêcheurs d'Unifor est une première réponse à cet appel », a expliqué John Caluori, adjoint au directeur québécois d'Unifor.

L'un de ces aides-pêcheurs qui se sont associés à Unifor dans cette campagne est Gilles Albert. Il explique « la situation est devenue intenable pour ces travailleurs dont l'expertise et les compétences ne sont pas reconnues et respectées à leur juste valeur. Ça prend un contre-pouvoir face aux détenteurs de licences et aux capitaines. La voix de tous les travailleurs doit être entendue et prise en compte. Les consultations publiques, l'aide financière et la direction que l'industrie doit prendre, ça nous regarde aussi », a expliqué M. Albert.

Face aux menaces constantes des capitaines, les aides-pêcheurs ont peur de ne pas être réembauchés d'une année à l'autre. Cette crainte leur fait accepter des conditions inimaginables comme parfois celle de travailler gratuitement. Et ça rend toute tentative de regroupement extrêmement ardue. « Car même si les gens veulent s'unir pour se donner une voix au sein d'une section communautaire, ils sont à la merci des capitaines qui ne veulent rien entendre d'un tel regroupement » a expliqué M. Caluori. « Je fais du syndicalisme depuis plus de 20 ans et jamais, je n'ai entendu de tels cas d'injustice et d'abus de droit », a expliqué le dirigeant syndical.

Au sens du Code du travail, la situation des aides-pêcheurs est complexe et présente un défi. C'est pourquoi le syndicat Unifor a décidé d'adopter une stratégie différente. Il s'agit en fait de regrouper les aides-pêcheurs au sein d'une section communautaire dont le mandat serait de :

Réunir les 500 aides-pêcheurs de Gaspé-Sud;

Fixer des objectifs réalistes pour assurer un équilibre dans l'industrie;

Devenir la voix des travailleurs auprès des instances gouvernementales;

Faire reconnaitre le statut d'aide-pêcheur (livrets de pêcheurs) afin que cette reconnaissance de statut devienne conditionnelle à l'embauche.

Au sein d'une section communautaire du syndicat Unifor, les aides-pêcheurs pourront ainsi se donner les moyens de pouvoir influencer les diverses instances du secteur. « Le syndicat Unifor représente déjà des aides-pêcheurs dans d'autres régions du Canada. Ils ont l'expertise et la capacité d'influencer les élus des divers paliers de gouvernements. J'invite donc les aides-pêcheurs à joindre cette section communautaire afin que nous soyons encore plus forts et représentatifs », a conclu M. Albert.

Au cours des premières semaines de l'année 2019, le syndicat Unifor tiendra des réunions un peu partout dans la région afin de rencontrer et de répondre aux questions des aides-pêcheurs.

Unifor représente des membres qui travaillent dans le secteur des pêches sur la côte ouest, dans les Maritimes et sur le lac Érié. Compte tenu de la nature incertaine et saisonnière de l'industrie, le nombre de membres peut fluctuer de manière importante selon les besoins. Unifor représente aussi des membres qui travaillent dans des usines de transformation de poisson et des entreprises de pêche au Québec et en Ontario. Au total, ce sont plusieurs milliers de travailleuses et travailleurs des pêches qui sont membres d'Unifor.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 08:55 et diffusé par :