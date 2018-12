Opération cartons de lait - Parce qu'il n'y a pas que le Père Noël qui aime le lait





LONGUEUIL, QC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le temps des fêtes est source de réjouissances, de décorations qui font rêver, de moments partagés en famille, d'enfants excités par la visite prochaine du Père Noël et le souhait des parents d'offrir une table garnie pour nourrir la maisonnée.

Tout au long de l'année, incluant la période des fêtes, Agropur, de concert avec les Producteurs laitiers du Québec et des signataires de la Convention du transport de lait, a choisi de transformer, emballer et de livrer gratuitement l'équivalent de 813 680 verres de lait et 2,2 tonnes de beurre, faits avec du lait 100% canadien, qui sont remis aux banques alimentaires.

Publicité festive, emballage des fêtes, et bonté!

Alors que la publicité télévisée des Producteurs de lait où on présente le Père Noël comme un « gros buveur de lait » qui répond aux questions aux enfants connaît un franc succès et est dans les conversations au quotidien, que tous les contenants de lait de marque Natrel (Agropur coopérative) ont revêtu leurs plus beaux atours avec la photo du vrai Père Noël, du lutin de Noël ou encore d'une vache qui a emprunté la tuque du Père Noël, clairement Agropur et ses employés, les producteurs et les transporteurs de lait sont totalement dans l'esprit des fêtes. C'est aussi l'occasion de s'arrêter et de prendre la pleine mesure de leur engagement, année après année, permettant d'ajouter au sourire de chacun.

À propos d'Agropur coopérative

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars en 2017. La Coopérative est une source de fierté pour les 3 290 producteurs de lait qui en sont membres et les 8 300 employés qui y oeuvrent. Agropur transforme près de 6,1 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines réparties en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits réputés dont Natrel, Québon, OKA, iögo, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand Cheddar, Island Farms, biPro et Olympic. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent.

