La ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques rend publiques les recommandations du Conseil de gestion du Fonds vert sur les ajustements budgétaires à apporter au Fonds vert





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme MarieChantal Chassé, a rendu publiques aujourd'hui les recommandations du Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) sur les ajustements budgétaires à apporter aux 185 actions du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) financées par le Fonds vert.

Conformément à son mandat d'évaluer la performance des actions financées par le Fonds vert et de recommander à la ministre les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance de celui-ci, le CGFV a analysé les actions du PACC 2013-2020 quant à l'efficacité, l'efficience et les résultats obtenus à ce jour. Au terme de cette analyse, le CGFV a conclu qu'un virage majeur s'imposait pour assurer la performance du Fonds vert.

Citation :

« Après six ans d'inaction de la part des précédents gouvernements, ce rapport vient confirmer l'urgent besoin de réexaminer les actions financées par le Fonds vert afin de s'assurer qu'elles contribuent à atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques de la façon la plus efficace possible. Ce rapport vient nourrir le travail que nous avons amorcé en vue d'effectuer une importante réallocation de fonds vers des actions plus performantes, de doter chaque action d'indicateurs de performance et d'assurer une pertinence et une cohérence d'ensemble aux actions que finance le Fonds vert. »

MarieChantal Chassé, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La réflexion entourant la réallocation budgétaire se fera en collaboration avec le Conseil de gestion du Fonds vert et l'ensemble des ministères et organismes concernés.

Lien connexe :

Les recommandations du Conseil de gestion du Fonds vert sont disponibles à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv.

Source :



Marie Julie Couturier

Attachée de presse

Cabinet de la ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521?3911 Information :



Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :