L'Oréal Paris lance un appel de candidatures à la recherche de 10 Femmes de Valeur canadiennes extraordinaires





À l'occasion de la Journée internationale de la femme, 110 000 $ en dons de bienfaisance seront remis à 10 femmes remarquables qui ont magnifiquement changé le cours des choses dans leur collectivité et à l'étranger

TORONTO, le 19 déc. 2018 /CNW/ - L'Oréal Paris lance un appel de candidatures pour les prix Femmes de Valeur 2019 honorant 10 femmes inspirantes qui sont des chefs de file dans leur collectivité et qui inspirent d'autres à se surpasser. Pour sa troisième édition, la version canadienne de Femmes de Valeur de L'Oréal Paris rend hommage à un groupe diversifié de femmes qui trouvent de la beauté dans le fait de redonner en retour grâce à leur bénévolat et leurs contributions caritatives. Incarnant la célèbre phrase de L'Oréal Paris, « Parce que vous le valez bien », le programme philanthropique emblématique rend hommage aux femmes qui sont motivées par leur passion à faire progresser le débat, à favoriser la collaboration et à inciter à passer à l'action pour faciliter un changement significatif.

Jusqu'au 8 janvier 2019, les Canadiens de partout au pays sont invités à visiter le site http://www.womenofworth.ca/fr pour proposer la candidature d'une bénévole, d'une philanthrope ou d'une artisane du changement, de tout âge, qui aura la chance de recevoir un don de 10 000 $ au nom de sa cause, tout en étant honorée comme Femme de Valeur.

Chaque année, les 10 femmes extraordinaires sont sélectionnées parmi des centaines de candidatures et choisies pour leur contribution significative à un large éventail de causes et d'initiatives importantes. Les candidates seront jugées en fonction de quatre critères distincts : répondre à un besoin crucial au sein de la collectivité, l'impact de leurs contributions inspirantes, leur capacité d'innover dans l'élaboration de solutions et leur passion pour susciter le changement et inspirer les générations futures. Les lauréates de cette année se joindront à d'éminentes anciennes lauréates canadiennes qui ont brisé des barrières, bâti et renforcé des collectivités et lutté avec passion pour faire du monde un endroit meilleur et plus aimant.

« Chaque année, nous sommes incroyablement honorés par les histoires et les réalisations touchantes et souvent déchirantes de ces femmes extraordinaires. Elles en font toujours plus avec le temps qu'elles offrent, leur talent, leur engagement et les soins pour leurs voisins et les gens dans le besoin partout sur la planète », mentionne Milan Mladjenovic, directeur général, L'Oréal Paris Canada. « Je suis émerveillé par ce groupe étonnant de femmes et par leurs paroles d'inspiration. C'est un véritable privilège de reconnaître et d'honorer ces nobles intervenantes, de partager leurs histoires et de contribuer à des causes importantes qui nous touchent tous. »

Toutes les lauréates de 2019 recevront un voyage tous frais payés pour deux personnes à Toronto pour assister au gala de remise des prix le 8 mars, organisé par L'Oréal Paris. Les anciennes lauréates de l'édition canadienne de ce programme humanitaire, ainsi qu'une remarquable porte-parole de L'Oréal Paris, assisteront également à la cérémonie. Les innovations des gagnantes antérieures ont donné lieu à des progrès importants en matière d'aide à l'hébergement des sans-abri, de lutte pour les droits des réfugiés, de soins aux personnes atteintes de cancer, de protection de l'environnement et de soutien aux Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire; ces femmes apportent des contributions vraiment inspirantes et des changements magnifiques à notre monde.

« Quand vous êtes à proximité de gens de cette qualité, de cette énergie, de ce calibre de coeur, c'est une expérience impressionnante. C'est mieux qu'aller aux Oscars... » mentionne Dame Helen Mirren, ambassadrice de L'Oréal Paris.

En février prochain, les 10 candidates seront annoncées et les Canadiens auront l'occasion de voter pour une lauréate nationale qui recevra un don supplémentaire de 10 000 $ pour sa cause sans but lucratif.

Pour en savoir plus sur les lauréates canadiennes antérieures, pour proposer la candidature d'une femme qui a une incidence et pour voter pour la lauréate nationale, visitez le site womenofworth.ca/fr.

L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et les plus innovants disponibles sur le marché de masse. Pour la plupart, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que vous le valez bien », le slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior PreferenceMD en 1973. Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à embrasser sa beauté unique tout en renforçant son sentiment intérieur d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits innovants et de qualité supérieure pour femmes, hommes et enfants de tout âge et appartenance ethnique dans cinq grandes catégories beauté : cosmétiques, soins pour la peau, colorants capillaires, soins capillaires et soins pour hommes.

