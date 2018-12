/R E P R I S E -- Avis aux médias - De nouveaux logements locatifs destinés à des personnes ayant des besoins complexes ouvrent leurs portes à Regina/





REGINA, le 18 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Michael Fougere, maire de Regina, et Joseph Miller, directeur général, Souls Harbour Rescue Mission, procéderont à l'inauguration d'un ensemble de logements locatifs abordables destinés aux personnes ayant des besoins complexes dans la ville de Regina.

Date : 19 décembre 2018

Heure : 11 h 30 (N.B. : Les élus et les représentants des

médias auront droit à une visite privée des lieux à 11 h.)

Endroit : 1632, rue Angus Regina (Saskatchewan)

