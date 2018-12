Chorus Aviation annonce un nouveau contrat de location avec Ethiopian Airlines





Offrir l'aviation régionale au monde entier

HALIFAX, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital louera un autre Q400 de Bombardier à Ethiopian Airlines Group (« Ethiopian Airlines »). En décembre 2017, Chorus Aviation Capital a livré deux nouveaux Q400 à Ethiopian Airlines. En vertu du contrat de location supplémentaire annoncé aujourd'hui, un troisième Q400 neuf devrait être livré à Ethiopian Airlines ce mois-ci.

« Nous sommes ravis d'affermir notre relation d'affaires avec Ethiopian Airlines tandis qu'elle accroît son parc d'avions loués auprès de notre société, a affirmé Steve Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital. Récemment nommée entreprise de l'année lors de la cérémonie All African Business Leaders Award, Ethiopian Airlines est l'une des sociétés aériennes enregistrant la plus forte croissance et un exemple de réussite en Afrique. C'est avec grand enthousiasme que nous continuerons à travailler avec cette société aérienne primée et son équipe remarquable. »

Chorus Aviation Capital compte 13 sociétés locataires dans 13 pays, dont deux en Afrique. À la clôture de cette dernière transaction, Chorus aura 81 avions en location partout dans le monde.1

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2009, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

À propos d'Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines est l'une des sociétés aériennes ayant la plus forte croissance en Afrique. Elle exerce ses activités depuis plus de 70 ans et est devenue l'un des principaux transporteurs aériens du continent, inégalée en matière d'efficacité et de réussite opérationnelle. Ethiopian Airlines se taille la part du lion du réseau de passagers et de fret panafricain, exploitant le parc aérien le plus jeune et le plus moderne qui soit et desservant plus de 117 destinations internationales (passagers et fret) réparties sur cinq continents. Le parc aérien d'Ethiopian Airlines compte des avions ultramodernes et respectueux de l'environnement tels que l'Airbus A350, le Boeing 787-8, le Boeing 787-9, le Boeing 777-300ER, le Boeing 777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter et le Bombardier Q400 à double cabine. L'âge moyen des avions du parc est de cinq ans. Ethiopian est le premier transporteur africain à posséder et à exploiter ces avions. Ethiopian met à exécution un plan stratégique échelonné sur 15 ans, Vision 2025, qui fera du transporteur un chef de file de l'aviation en Afrique avec six centres d'affaires : Ethiopian International Services, Ethiopian Cargo & Logistics Services, Ethiopian MRO Services, Ethiopian Aviation Academy, Ethiopian ADD Hub Ground Services et Ethiopian Airports Services. Ethiopian est un transporteur aérien maintes fois primé qui a enregistré un taux de croissance moyen de 25 % dans les sept dernières années.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux indiqués dans le présent communiqué comprennent l'incapacité par l'une ou l'autre des parties à respecter toutes les conditions suspensives à la clôture des opérations visées par les ententes de location. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 14 février 2018 et le rapport de gestion daté du 14 février 2018. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué sont faits à la date du communiqué et Chorus décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, y compris à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

______________________________ 1 Comprend les avions pour lesquels Chorus reçoit des produits de location en vertu du contrat d'achat de capacité conclu entre sa filiale Jazz Aviation S.E.C. et Air Canada.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :