1re édition de la guignolée des élu-es du Plateau-Mont-Royal





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Ruba Ghazal, Hélène Laverdière, Luc Ferrandez et Ben Valkenburg uniront leurs forces le 20 décembre prochain pour tenir la première guignolée des élu-es du quartier Plateau-Mont-Royal, de 16h à 18h au métro Mont-Royal. Tous les bénéfices seront versés au comité Sécurité alimentaire du Plateau-Mont-Royal.

« C'est le rôle de l'État de redistribuer la richesse et de lutter réellement contre la pauvreté. C'est urgent, mais les gouvernements ne le font pas. Nous devons respecter l'engagement qui lie le Québec au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels qui reconnaît notamment le droit de toute personne d'être à l'abri de la faim. Dans l'immédiat, il faut agir contre le phénomène de la faim. Je continuerai de me faire le porte-voix des plus démunis, comme le faisait Amir avant moi », de dire Ruba Ghazal, députée de Mercier et instigatrice de la guignolée.

Pour les élu-es, c'est l'occasion de faire la lumière sur une réalité du quartier qui est méconnue : la prospérité de certains citoyens de Plateau-Mont-Royal cache un problème bien réel. En effet, plus du quart de la population du Plateau-Mont-Royal vit actuellement sous le seuil de la pauvreté. Il s'agit du 2e arrondissement de Montréal avec la plus forte concentration de personnes vivant sous le seuil du faible revenu. Par ailleurs, 6,5 % des résident-es du Plateau ont recours aux banques alimentaires.

« C'est une réalité qui concerne tout le monde et qui devrait être connue par tout le monde. La partisanerie n'a pas sa place lorsque vient le temps de vaincre l'insécurité alimentaire. Nous savons que les organismes en dépannage alimentaire reçoivent des centaines de visites tous les mois, et ne fournissent plus à la demande », ajoute Hélène Laverdière, députée fédérale de Laurier--Sainte-Marie.

« Contrairement à certaines croyances populaires, il y a encore beaucoup de gens vulnérables sur le Plateau : on les croise chaque jour dans l'autobus, sur la rue ou dans un parc. Je me joins à mes collègues élus-es aujourd'hui afin de contribuer à l'effort de nos héros modernes du communautaire qui offrent quotidiennement une aide directe à toutes ces personnes dans le besoin », a déclaré, quant à lui, Luc Ferrandez, maire de l'arrondissement.

« Si l'insécurité alimentaire existe encore aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on fasse le virage vers un régime sans viande, qui nous aiderait à vaincre la crise climatique? » demande Ben Valkenburg, commissaire scolaire du Plateau-Mont-Royal.

Ruba Ghazal, Hélène Laverdière, Luc Ferrandez et Ben Valkenburg seront présentes et présents au métro Mont-Royal de 16h à 18h afin de récolter les dons du public.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :