Ledger acceptera les paiements effectués avec Crypto.com Pay





Le spécialiste des portefeuilles numériques sécurisés de cryptomonnaies va permettre à ses clients de régler leurs achats en cryptomonnaie, grâce à cette solution adossée à la blockchain Crypto.com Chain.

Ledger implémentera la solution Crypto.com Pay, proposée par la chaîne Crypto.com Chain, sur son site de vente en ligne, ledger.com

Crypto.com, plate-forme pionnière dans les paiements et la cryptomonnaie, et Ledger, leader des solutions de sécurité et d'infrastructure pour les cryptomonnaies et les applications blockchain, annoncent la signature d'un accord aux termes duquel Ledger adoptera Crypto.com Pay, solution de paiement en cryptomonnaie adossée à la blockchain Crypto.com Chain.

Une fois Crypto.com Pay intégré à la boutique en ligne Ledger, les clients auront la possibilité de régler leurs achats de produits Ledger dans la cryptomonnaie de leur choix, aisément et en toute sécurité, et de bénéficier en contrepartie de remises financées par le réseau. Pour réaliser un achat, il suffira d'ouvrir l'application Wallet & Card de Crypto.com, de cliquer sur le bouton Pay, de scanner un code QR sur le site de vente en ligne Ledger et de sélectionner la cryptomonnaie à utiliser pour le règlement.

Éric Larchevêque, CEO de Ledger, est formel : « Nos clients sont conscients de l'utilité des cryptomonnaies au quotidien et, puisque nous sommes l'un des premiers fournisseurs de portefeuilles numériques sécurisés de cryptomonnaie, il est logique que nous leur proposions une formule de paiement en cryptomonnaie. Nous soutenons les initiatives menées par Crypto.com pour faire progresser le secteur avec l'objectif d'intégrer la cryptomonnaie dans chaque portefeuille. Nous avons la conviction que cette formule de paiement répond précisément aux attentes de nos clients. »

Kris Marszalek, confondateur et CEO of Crypto.com, renchérit en ces termes : « Nous avons créé la blockchain Crypto.com Chain car nous avions décelé un besoin : pouvoir payer et être payé dans n'importe quelle cryptomonnaie, partout, sans frais. Par la forte valeur ajoutée qu'elle procure aux commerçants comme aux clients, Crypto.com Chain contribuera à accélérer l'adoption de la cryptomonnaie a l'échelle globale. Nous avons la chance que Ledger, l'un des acteurs les plus respectés du marché, nous apporte son soutien dans les efforts que nous menons pour continuer à développer et à déployer la Crypto.com Chain. »

En faisant appel à Crypto.com Pay, les commerçants bénéficieront de frais de paiement considérablement réduits sur les règlements en cryptomonnaie, en ligne ou en magasin. Quant aux clients, ils profiteront d'offres de remises généreuses en optant pour ce mode de règlement.

Des informations plus détaillées sur le lancement de Crypto.com Pay seront annoncées ultérieurement. Pour en savoir plus sur la blockchain Crypto.com Chain, consultez la page : https://crypto.com/en/chain.html

À propos de Ledger

Fondé en 2014, Ledger est un leader dans les solutions de sécurité et d'infrastructure pour les cryptomonnaies et les applications de chaîne de blocs. Basé à Paris et à San Francisco, Ledger dispose d'une équipe de 160 professionnels qui développent une variété de produits et de services pour protéger les cryptoactifs pour les particuliers et les entreprises - dont la gamme de portefeuilles matériels Ledger déjà vendus dans 165 pays. En 2018, Ledger a été désigné comme l'une des "Startups les plus prometteuses de Paris" par le magazine WIRED. http://www.ledger.fr

À propos de Crypto.com

Crypto.com a été fondé en 2016 afin accélérer l'évolution mondiale vers la cryptomonnaie. Parmi ses produits phares figurent l'application Crypto.com Wallet & Card, idéale pour acheter, vendre et payer en cryptomonnaie ; la carte MCO Visa, carte métal exempte de cotisation annuelle ; et la Crypto.com Chain, qui permet aux utilisateurs de payer et d'être payé dans la monnaie cryptographique de leur choix, partout dans le monde, sans frais. Basé à Hong Kong, Crypto.com s'appuie sur une équipe dynamique de plus de 120 collaborateurs. Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.crypto.com

