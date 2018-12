Bentall Kennedy et GreenOak Real Estate annoncent leur entente de fusion pour former Bentall GreenOak, une plateforme mondiale de placements immobiliers





TORONTO, NEW YORK et LONDRES, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Bentall Kennedy et GreenOak Real Estate (« GreenOak ») ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente visant à fusionner les deux entreprises en une plateforme mondiale de placements immobiliers de premier plan. L'entité combinée s'appellera Bentall GreenOak.

Les cofondateurs de GreenOak, John Carrafiell et Sonny Kalsi, les cadres principaux actuels de GreenOak et de Tetragon Financial Group Limited, le partenaire stratégique de GreenOak, continueront de détenir des droits importants dans Bentall GreenOak. L'équipe de haute direction de Bentall Kennedy y gagnera également une position de participation dominante dans la nouvelle entreprise.

Bentall GreenOak sera détenue majoritairement par la Financière Sun Life (« Sun Life ») et exploitée sous la Gestion Placements Sun Life, l'entité de gestion atypique de la Sun Life. La Sun Life a investi d'importants capitaux de coinvestissement pour soutenir la croissance de Bentall GreenOak afin de mieux harmoniser les intérêts de l'entreprise avec ceux de ses clients.

Les cadres supérieurs de l'entreprise combinée comprendront des dirigeants de Bentall Kennedy et de GreenOak, lesquels seront sous la direction de Gary Whitelaw, le président-directeur général mondial, et Sonny Kalsi, qui agira au poste de président. John Carrafiell sera l'associé directeur principal de la division Bentall GreenOak, secteur Royaume-Uni/Europe.

Bentall GreenOak offrira à ses clients un vaste éventail de stratégies de placements immobiliers complémentaires comprenant les fonds de base, de base Plus, à valeur ajoutée/opportunistes, ainsi que des stratégies de financement immobilier prioritaires et tactiques. Grâce au soutien de professionnels en investissements répartis dans 14 bureaux en Amérique du Nord et dans 7 bureaux à l'étranger, Bentall GreenOak disposera de connaissances locales approfondies et d'une solide expérience en matière de placements aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie.

« Cette combinaison permet de regrouper deux plateformes immobilières performantes pour créer un gestionnaire de placements de calibre mondial, soutenu par les ressources importantes et la stabilité à long terme de Gestion Placements Sun Life. GreenOak et Bentall Kennedy sont deux entreprises fortement complémentaires, n'ayant pratiquement aucun chevauchement entre les diverses stratégies ou bureaux de placement, a déclaré Gary Whitelaw, président-directeur général de Bentall Kennedy. « Les membres de l'équipe de direction combinée ayant déjà travaillé ensemble et compte tenu des longues discussions entretenues sur de nombreux mois, nous partageons, selon nous, des pratiques de placement, une discipline de souscription et des cultures centrées sur le client très comparables », poursuivait monsieur Whitelaw.

« L'élément vital de toute mission fusionnée vise à garantir que l'équipe de direction et les équipes qui gèrent directement les programmes de placement et les actifs sur le terrain peuvent faire front sur les questions de création de valeur et de gestion des risques », ajoutaient messieurs Carrafiell et Kalsi, cofondateurs de GreenOak Real Estate. « Cette combinaison d'entreprises compatibles partageant les mêmes idées nous permet justement de le faire de manière unique, à la fois avec nos clients et nos investisseurs qui travaillent avec les mêmes spécialistes locaux depuis de nombreuses années. »

« Les stratégies de placement immobilier institutionnel tirent toujours davantage parti d'un cadre véritablement mondial. Toutefois, pour réussir, il faut avoir une connaissance locale approfondie, une culture de souscription rigoureuse et une corrélation étroite entre les investisseurs et le gestionnaire », affirmait Steve Peacher, président de Gestion Placements Sun Life. « Bentall Kennedy et GreenOak font chacune bénéficier la nouvelle entreprise fusionnée de ces connaissances, de cette expérience disciplinée et d'une culture fiduciaire. Gestion Placements Sun Life s'engage à cultiver les liens communs entre les clients et le gestionnaire de Bentall GreenOak en réalisant des coinvestissements stratégiques dans de futurs fonds de Bentall GreenOak et autres initiatives en partenariat avec ses clients et partenaires », ajoutait monsieur Peacher.

En date du 30 septembre 2018, Bentall Kennedy et GreenOak comptaient un nombre total de plus de 700 clients institutionnels mobilisant un actif sous gestion d'environ 47 milliards de dollars USD/62 milliards de dollars CAD. La Sun Life détiendra le droit contractuel d'augmenter sa participation dans Bentall GreenOak en 2026, bien que l'on s'attende à ce que l'équipe de direction de Bentall GreenOak puisse continuer à détenir une participation importante de manière permanente.

Bentall Kennedy et Gestion Placements Sun Life ont bénéficié de conseils financiers sur la transaction de Berkshire Global Advisors et d'avis juridiques de Weil, Gotshal & Manges LLP. Evercore a offert des conseils financiers à GreenOak et à Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, et Covington & Burling LLP a procuré des avis juridiques à GreenOak et à ses propriétaires.

La transaction est tenue de respecter les conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires requises. La clôture de la transaction est prévue pour le premier semestre de 2019.

À propos de Bentall Kennedy



Bentall Kennedy, une société de Gestion Placements Sun Life, est un conseiller en placements immobiliers de premier plan, ainsi que l'un des principaux fournisseurs de services immobiliers en Amérique du Nord. Bentall Kennedy (qui comprend Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, Bentall Kennedy (États-Unis) Limited Partnership) veille aux intérêts de plus de 545 clients institutionnels, grâce à son expertise en immeubles de bureaux, de commerce au détail, industriels et multilogements partout au Canada et aux États-Unis. Le groupe de gestion des placements de Bentall Kennedy compte environ 36 milliards de dollars (USD)/48 milliards de dollars CAD (y compris environ 18 milliards de dollars (USD)/24 milliards CAD d'actifs sous Gestion Placements Sun Life, dont 12,3 milliards de dollars USD sont des prêts hypothécaires commerciaux gérés par certaines entités affiliées de Gestion Placements Sun Life, en dehors du groupe Bentall Kennedy, sous le contrôle de personnes qui sont à la fois des dirigeants de Bentall Kennedy et d'autres sociétés affiliées, tout en date du 30 septembre 2018). Nous sommes un des plus grands fournisseurs de services immobiliers au Canada où nous gérons plus de 60 millions de pieds carrés pour des clients indépendants et de gestion des placements (en date du 30 septembre 2018).

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.bentallkennedy.com

À propos de GreenOak

GreenOak Real Estate est une société internationale de gestion de placements immobiliers de premier plan qui gère environ 11 milliards de dollars USD d'actifs sous gestion, répartis entre des fonds à capital fixe discrétionnaires pour des stratégies de gestion de la dette et des titres aux États-Unis, en Europe et en Asie. Fondée en 2010, GreenOak a acquis environ 203 actifs représentant 40 millions de pieds carrés et une valeur immobilière de 14,3 milliards de dollars USD dans ses marchés cibles. GreenOak compte des bureaux à New York, à Los Angeles, à Londres, à Madrid, à Milan, au Luxembourg, à Tokyo, à Séoul et à Mumbai, et plus de 100 professionnels spécialisés répartis dans des équipes locales. Ces derniers disposent d'une expérience et de connaissances approfondies de leur région respective, ainsi que d'un vaste réseau dans chacun de leur marché.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.greenoakrealestate.com

À propos de Gestion Placements Sun Life

Gestion Placements Sun Life comprend Placements institutionnels Sun Life (Canada) inc. et Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership au Canada, ainsi que Prime Advisors Inc., Ryan Labs Asset Management et Bentall Kennedy (U.S.) Limited Partnership aux États-Unis.

L'actif ainsi géré pour le compte de tiers s'élève à 46 milliards de dollars USD/61 milliards de dollars CAD (à 1,33 CAD/USD) selon les données établies au 30 septembre 2018. Gestion Placements Sun Life est appuyée par le secteur des placements de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, qui gère un actif de 109 milliards de dollars USD/146 milliards de dollars CAD (à 1,33 CAD/USD) pour le compte du groupe Financière Sun Life, selon les données établies au 30 septembre 2018.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.gestionplacementssunlife.com

À propos de Tetragon

Tetragon est une société de placements à capital fixe qui investit dans une large palette d'actifs, dont des prêts bancaires, des actifs immobiliers, des actions ordinaires, des crédits, des obligations convertibles et des fonds d'infrastructures, et dans TFG Asset Management, une société de gestion d'actifs diversifiée. Tetragon est cotée sur Euronext Amsterdam N.V. et le Specialist Fund Market sur le marché principal de la Bourse de Londres. Tetragon s'est associée aux cofondateurs de GreenOak pour la mise sur pied de GreenOak, procurant un fonds de roulement, des capitaux de coinvestissement et une infrastructure d'exploitation à la coentreprise. TFG Asset Management conservera ses principaux investissements dans Bentall GreenOak, siégera à son conseil d'administration, participera aux comités d'investissement des fonds dans lesquels TFG Asset Management détiendra les intérêts reportés et prévoit investir dans de nouveaux fonds de Bentall GreenOak.

Pour plus de renseignements, visitez le site de l'entreprise à l'adresse www.tetragoninv.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, notamment des dispositions prévoyant des « mesures refuges » de la United States Private Securities Litigation Act of 1995 et les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Vous trouverez des renseignements sur les facteurs de risque liés à Sun Life (et à Gestion Placements Sun Life) dans la notice annuelle de la Financière Sun Life Inc. pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2017, à la rubrique « Facteurs de risque » et dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières ou qui leur ont été fournis à l'adresse www.sedar.com et www.sec.gov .

Personnes-ressources pour les médias

Rahim Ladha

Vice-président, Communications de l'entreprise

groupe Bentall Kennedy

Courriel : media@bentallkennedy.com

Julie Wong

Partenaire, Relations avec les investisseurs

GreenOak Real Estate

Tél. : 212 359-7828

Courriel : wong@greenoakrealestate.com

Connie Soave

Directrice, Communications de l'entreprise

Gestion Placements Sun Life

Tél. : 416 407-5721

Courriel : connie.soave@sunlife.com

SOURCE Gestion Placements Sun Life

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 02:20 et diffusé par :