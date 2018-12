LeddarTech et Cailabs signent un accord de collaboration visant la combinaison de solutions LiDAR et de mise en forme des lasers pour le marché de l'automobile





RENNES et QUÉBEC, 19 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech, le chef de file derrière conception de la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, annonce qu'elle a conclu un accord avec Cailabs, une société française de technologies de pointe et un chef de file mondial des mises en forme de la lumière, afin d'explorer la possibilité de combiner la technologie LiDAR solid-state de LeddarTech aux solutions de mise en forme des lasers de Cailabs pour l'industrie automobile. Un protocole d'entente entre les deux parties a été signé le 13 décembre 2018.



LeddarTech offre une plateforme LiDAR exclusive pour l'automobile et la mobilité reposant sur le LeddarEngine MC (système sur puce + logiciel) qui permet d'élaborer des solutions Lidar de haute performance à faible coût et qui est utilisée par d'importants fournisseurs de premier rang afin d'élaborer des solutions LiDAR particulières pour les applications d'ADAS et de conduite autonome.

Cailabs développe et fabrique un éventail unique de composants optiques en se fondant sur son savoir-faire et ses innovations technologiques brevetées, plus particulièrement la conversion multi-plan de la lumière (MPLC).

«Pour Cailabs, la technologie LiDAR représente un marché stratégique qui offre un potentiel de croissance extraordinaire dans les années à venir à mesure que l'ADAS et les véhicules autonomes gagnent du terrain, a déclaré Jean-François Morizur, chef de la direction de Cailabs. Nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec LeddarTech; ses technologies innovatrices génèrent un rapport portée/puissance plus élevé et permettent d'obtenir des seuils de détection plus faibles pour une plage et une sensibilité considérablement accrues par rapport aux autres méthodes LiDAR solid-state. Cailabs est impatiente d'évaluer la compatibilité de ses solutions avec les technologies de LeddarTech».

«LeddarTech est engagée à satisfaire aux exigences actuelles et futures du marché du LiDAR et nous souhaitons valider que nos solutions LiDAR peuvent être combinées à la technologie de pointe de combinaison de faisceau de Cailabs, a mentionné Charles Boulanger, président et chef de la direction de LeddarTech. Si cela se confirme, nous irons de l'avant avec l'élaboration de prototypes afin de proposer cette solution innovante qui ajoutera une grande valeur à l'industrie automobile le plus rapidement possible».

À propos de Cailabs

Fondée en 2013, Cailabs est une société française de technologies de pointe qui conçoit, fabrique et distribue des produits photoniques innovants dans les télécommunications, les transmissions en espace libre, les lasers industriels et les RLE. Chef de file mondial des mises en forme complexes de la lumière, ses technologies sont actuellement protégées par 15 familles de brevets. Ses composants optiques innovateurs sont utilisés dans divers secteurs et ont contribué à plusieurs records mondiaux (notamment le record relatif à la bande passante des fibres optiques atteint par l'exploitant japonais KDDI). Depuis sa création, le chiffre d'affaires de Cailabs, établie à Rennes, s'élève à 8,6 millions d'euros et la société compte 40 employés. Pour en savoir davantage sur Cailabs, consultez le site www.Cailabs.com .

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De nombreuses applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Pour en savoir davantage sur LeddarTech, consultez les sites www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP et les logos LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques, y compris BlackBerry, BlackBerry Secure et QNX OS for Safety, sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisés pour identifier les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 00:05 et diffusé par :