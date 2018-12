Une nouvelle gamme de moniteurs « Ultra » de LG sera présentée au CES





Comprend un moniteur UltraWide de 49 po pour une productivité supérieure

et un moniteur UltraGear haute vitesse pour une expérience de jeu immersive

incroyable

TORONTO, le 18 déc. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoilera, à l'occasion du CES qui aura lieu le mois prochain, sa plus récente gamme de moniteurs « Ultra », qui comprend un moniteur UltraWide pour une productivité incomparable et un moniteur UltraGear pour une expérience de jeu améliorée.

S'appuyant sur sa réputation à titre de champion de l'innovation dans la catégorie des moniteurs UltraWide (rapport hauteur/largeur de 21:9), LG propose un nouveau moniteur UltraWide de 49 po (modèle 49WL95) conçu pour accroître la productivité ainsi qu'un nouveau moniteur de jeu UltraGear (modèle 38GL950G) qui allie une qualité d'image exceptionnelle et une vitesse ultra rapide pour offrir l'expérience de jeu immersive que recherchent tous les amateurs de jeux vidéo.

Moniteur UltraWide de LG 2019

Le plus récent moniteur UltraWide de LG comprend un écran incurvé d'un rapport hauteur/largeur de 32:9 offrant une qualité d'image exceptionnelle. Avec son échelle cinématographique, le moniteur LG 49WL95 constitue une solution de haute qualité pour remplacer les encombrantes configurations à multiples écrans. L'espace supplémentaire que l'écran de 49 po permet de gagner et son incroyable rapport hauteur/largeur permettent à l'utilisateur de réaliser plusieurs tâches en toute facilité. Sa résolution de 5120 x 1440 pixels, équivalente à deux moniteurs Quad haute définition adjacents de 27 po, et ses 108 pixels par pouce garantissent une clarté d'image optimale; vous aurez donc plus de facilité à lire vos documents et à modifier vos vidéos et images.

Le moniteur UltraWide de LG est un véritable outil d'accroissement de la productivité. Convenant à tous les types de travaux, ce moniteur est particulièrement indiqué pour les travailleurs des domaines de la finance, des TI, de la conception et de l'architecture, pour qui la précision et la qualité d'image sont indispensables. Faisant appel à la technologie IPS de pointe de LG, le plus récent écran UltraWide de LG offre une reproduction des couleurs incroyablement précise couvrant 99 % de l'espace chromatique sRVB. Prenant en charge le format HDR10, ce moniteur est également capable d'afficher les jeux vidéo et les vidéos HDR.

Pour tirer pleinement partie de la surface d'affichage incroyablement grande de cet écran, le moniteur UltraWide de LG offre un mode Image par image permettant d'afficher du contenu provenant de plusieurs sources côte à côte et de travailler avec plusieurs applications en même temps. Le logiciel Dual Controller permet de brancher plusieurs appareils, que vous pouvez commander au moyen d'un seul clavier et d'une seule souris. Vous pourrez ainsi travailler de façon harmonieuse avec l'aide du mode Image par image pour améliorer votre flux de travail et accroître votre efficacité. Grâce aux ports USB de type C, les utilisateurs peuvent transférer des données et charger des appareils, y compris des ordinateurs portables, en même temps. Le magnifique écran incurvé du moniteur accroît la sensation d'immersion de l'utilisateur lorsque celui-ci visionne des films ou du contenu semblable, tandis que sa conception épurée et minimaliste ainsi que son cadre mince en métal ajoutent une touche élégante à l'ensemble.

Moniteur de jeu UltraGear de LG 2019

LG lancera également, à l'occasion du CES, son nouveau moniteur Nano IPS UltraGear destiné aux amateurs de jeux vidéo. Celui-ci est doté de la technologie de traitement graphique NVIDIA G-Sync et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit un jeu rapide et fluide sans effet de déchirement. Ce moniteur UltraGear affichera invariablement des images éclatantes et des couleurs incomparables grâce à sa résolution de 3840 x 1600 et à sa couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 98 %. Le moniteur UltraGear a été conçu pour plaire aux amateurs de jeux vidéo grâce à son rapport hauteur/largeur de 21:9, à son écran incurvé et à son cadre pratiquement sans bordure. Son éclairage sphérique, conçu pour créer une ambiance de jeu immersive, offre jusqu'à six réglages de couleurs différents qui émanent de l'arrière du moniteur; en plus de pouvoir être personnalisées selon l'humeur des joueurs, ces couleurs aident également à réduire la fatigue oculaire.

« LG offre constamment des moniteurs de pointe remplis de caractéristiques et de fonctionnalités ciblant différents segments de consommateurs, confie Jang Ik-hwan, chef de la division des TI de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Grâce à sa vaste offre de modèles qui mettent l'accent sur la productivité, la qualité d'image et une expérience de jeu extraordinaire, de plus en plus de consommateurs considèrent LG comme un chef de file en matière d'innovation pour les moniteurs. »

Les visiteurs du CES 2019, qui se déroulera du 8 au 11 janvier, sont encouragés à visiter le kiosque no 11100 du Centre des congrès de Las Vegas pour jeter un coup d'oeil aux plus récents moniteurs de LG.

Caractéristiques techniques :



49WL95C 38GL950G Format d'image Écran UltraWide incurvé 32:9 de 49 po Écran UltraWide incurvé 21:9 de 38 po Résolution Double QHD (5120 x 1440) WQHD+ (3840 x 1600) Luminosité 350 nits (typique) 450 nits (typique) Gamme de couleurs sRVB 99 % (typique) DCI-P3 98 % (typique) Interface USB-C x 1, HDMI x 2, DP x 1, USB 3.0 (4 bas) HDMI x 1, DP x 1, USB 3.0 (1 haut/2 bas) Chargement 85 watts (par port USB-C) - Fonctionnalités Image par image (3 maximum), capteur de lumière ambiante, couleurs calibrées, Dual Controller (logiciel), contrôle à l'écran (logiciel) 144 Hz, NVIDIA G-Sync, éclairage

sphérique, mode Synchronisation à action

dynamique, stabilisateur de noir, réticule, IUG convivial pour les jeux Son 10 W x 2 canaux (avec basses riches) S.O. (sortie pour casque d'écoute) Base réglable en hauteur Inclinaison (-5 à ~15°) Hauteur (110 mm) Pivotement (-5 à ~15°) Inclinaison (-5 à ~15°) Hauteur (110 mm) Autres Couleurs améliorées



À propos de la division des moniteurs et des écrans commerciaux de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des moniteurs, des ordinateurs personnels, de la signalisation numérique et des écrans commerciaux, et offre une meilleure expérience client aux entreprises du monde entier. LG est fière d'être le seul fournisseur d'écrans commerciaux OLED au Canada. Des moniteurs UltraWideMC de LG, avec un format d'image de 21:9, en passant par les moniteurs IPS de LG qui offrent un contraste et des détails de couleurs incroyables, LG s'engage à offrir des solutions pratiques et efficaces à un large public, incluant le commerce de détail, les gouvernements, l'hôtellerie, l'éducation et le transport. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics, Inc.

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 20:05 et diffusé par :