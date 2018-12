Glass Lewis recommande aux actionnaires d'Aimia de voter en faveur de la transaction d'Aéroplan et de la réduction du capital déclaré





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) (« Aimia ») a annoncé aujourd'hui que Glass Lewis, entreprise indépendante d'experts-conseils en matière de procurations de premier plan, a recommandé aux actionnaires d'Aimia Inc. de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l'opération concernant la vente proposée d'Aimia Canada Inc., propriétaire et exploitante du programme de fidélisation Aéroplan, à Air Canada, et EN FAVEUR de la résolution relative à la réduction du capital déclaré.

« Nous sommes ravis de la recommandation de Glass Lewis, qui est en phase avec la recommandation unanime du conseil faite aux actionnaires de voter en faveur de la résolution relative à l'opération et de la résolution relative à la réduction du capital déclaré » a déclaré Robert E. Brown, président du conseil.

Pour en arriver à sa recommandation, Glass Lewis a fait valoir la « certitude de valeur pour les activités liées à Aéroplan » qu'une vente entraînerait pour la Société.

Veuillez consulter la circulaire de sollicitation de procurations d'Aimia datée du 26 novembre 2018 au https://www.aimia.com/fr/investors/transaction-aeroplan/ pour en savoir plus sur la résolution relative à l'opération et la résolution relative à la réduction du capital.

Questions et demandes d'aide des actionnaires

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour exercer les droits de vote rattachés à leurs actions devraient communiquer avec Kingsdale Advisors, sans frais en Amérique du Nord, au 1 866 879-7644 ou de l'extérieur de l'Amérique du Nord, au 1 416 867-2272 ou par courriel, à l'adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

La date limite pour voter est le 4 janvier 2019 à 17 h (heure de l'Est).

SOURCE AIMIA

