Consultations prébudgétaires 2019





TORONTO, le 18 déc 2018 /CNW/ - Le Comité permanent des finances et des affaires économiques doit siéger pour tenir des consultations prébudgétaires.

Le comité a l'intention de tenir des séances publiques à Toronto le 15 et le 29 janvier 2019. Le comité a aussi l'intention de tenir des séances publiques à Dryden le 21 janvier, à Timmins le 22 janvier, à Ottawa le 23 janvier, à Sarnia le 24 janvier, à Kitchener-Waterloo le 25 janvier et à Peterborough le 28 janvier 2019.

Les personnes qui souhaitent que leur demande de rendez-vous pour faire une présentation orale au comité le 15 janvier 2019 soit prise en considération doivent indiquer leur nom et leur adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel au greffier du comité d'ici le lundi 7 janvier 2019 à 9 h.

Les personnes qui souhaitent que leur demande de rendez-vous pour faire une présentation orale au comité la semaine du 21 janvier 2019, le 28 janvier ou le 29 janvier 2019 soit prise en considération doivent indiquer leur nom et leur adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et lieu préféré au greffier du comité d'ici le mardi 8 janvier 2019 à 17 h.

Les personnes qui ne souhaitent pas faire de présentation orale mais qui veulent faire des observations sur la question sont invitées à les faire par écrit et à les adresser au greffier du comité à l'adresse indiquée ci-dessous d'ici le mardi 29 janvier 2019 à 17 h.

Les délibérations du Comité seront diffusées en ligne lorsque cela sera possible. La webdiffusion, les horaires des délibérations et la disponibilité se trouvent sur le site Web de l'Assemblée législative au http://www.ola.org.

Stephen Crawford, président

Timothy Bryan, greffier

Bureau 1405, Édifice Whitney

Queen's Park, Toronto (Ontario) M7A 1A2

Les appels à frais virés sont acceptés.

This information is available in English upon request.

