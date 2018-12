Sunwing célèbre le premier vol au départ de Québec vers Puerto Vallarta





MONTRÉAL, 18 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le tout premier vol Sunwing de Québec à destination de Puerto Vallarta a décollé hier de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Celui-ci marquait le début de la saison de vols hebdomadaires du voyagiste vers Puerto Vallarta, qui se poursuivra tous les lundis jusqu'au 15 avril 2019 inclusivement.



Sam Char, Vice-président exécutif du Groupe de Voyage Sunwing au Québec, a commenté la nouvelle : «?Nous sommes ravis d'annoncer un vol direct pratique pour nos clients de Québec vers de nouvelles destinations excitantes. Puerto Vallarta est toujours un choix populaire chez nos vacanciers, et nous sommes certains que nos voyageurs de Québec ont hâte d'explorer la culture chaleureuse de la côte ouest du Mexique, son climat tropical, ses vues à couper le souffle et ses plages dorées.?»

Gaëtan Gagné, président-directeur général de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, a également parlé de cette nouvelle : «?Nous saluons l'engagement de Sunwing au service des habitants de la région de Québec en ajoutant une nouvelle destination à son offre de YQB. Avec l'ouverture d'un nouveau terminal, nous avons établi des conditions propices au développement de notre aéroport et de notre région, et sommes maintenant capables de servir un nombre de passagers grandissant?», a-t-il continué. «?Puerto Vallarta est une destination populaire chez les voyageurs, et nous sommes ravis d'offrir ce nouvel itinéraire pour la saison hivernale.?»

Les clients de Sunwing s'envolant vers Puerto Vallarta peuvent découvrir comment Mieux Voyager dans divers hôtels parmi les mieux cotés de Puerto Vallarta , comme le Grand Palladium Vallarta Resort and Spa . Situé sur une plage privée, cet hôtel propose des chambres élégantes dotées de grands balcons, ainsi que cinq piscines rafraîchissantes. Les vacanciers peuvent également opter pour le Riu Jalisco de Riviera Nayarit, un autre hôtel directement sur la plage offrant diverses commodités, notamment cinq restaurants à la carte et une piscine pour enfants avec glissades d'eau.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé et le fameux macaroni au fromage. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

* le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

