Bitsane, système d'échange européen de cryptomonnaies, va réduire les frais pour Noël et le Nouvel An





DUBLIN, December 18, 2018 /PRNewswire/ --

La plate-forme a offert à ses utilisateurs la possibilité de faire des transactions en bénéficiant de frais de négociation réduits pendant la période des fêtes de fin d'année, et de tirer plus de profit des transactions effectuées. Du 13 décembre 2018 au 13 janvier 2019, tous les utilisateurs de la plate-forme, y compris les nouveaux inscrits, pourront faire des transactions en bénéficiant des frais de négociation suivants : pour les « makers » (fournisseurs de liquidité), les frais sont réduits de 0,15 % à 0,05 % et pour les « takers » (ordres passés pour être exécutés immédiatement), de 0,25 % à 0,1 %. La réduction est valable et couvre chaque devise et chaque paire de devises prises en charge, ce qui donne aux traders une très grande marge de négociation.

Bitsane fournit un système pratique de négociation de paires croisées, qui permet aux utilisateurs de choisir une paire de devises préférable pour la négociation directe, évitant ainsi le principe du marché des paires. Pendant la période de validité de l'offre de fin d'année, il n'y aura pas de limites quant au choix de la devise ou de la paire de devises : les utilisateurs sont libres de choisir toute devise et toute paire prise en charge par l'échange, comme Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, Ripple, le dollar américain, l'euro, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash Satoshi Vision, pour ne citer que celles-ci. Un tel système fait gagner du temps et de l'argent. Parallèlement à cela, les fonds des utilisateurs de la plate-forme sont efficacement protégés par un système de stockage à froid extrêmement sécurisé. Tous les avantages mentionnés créent une base parfaite pour mener une activité de négociation active, surtout si l'on tient compte des frais réduits pendant la période des fêtes.

Par ailleurs, le système d'échange a récemment coté Tether, une pièce stable très prisée, et il est devenu le premier à ajouter une paire de négociation unique Tether/Euro ainsi que beaucoup d'autres, ce qui offre aux traders des options et des possibilités de négociation supplémentaires. Qui plus est, la plate-forme a pris en charge la mise à jour du « hard fork » (scindement important) de Bitcoin Cash qui a été effectué le 15 novembre 2018. Elle a ainsi attribué à ses utilisateurs une quantité équivalente de jetons Bitcoin Satoshi Vision. Les dépôts et les retraits peuvent également être faits pour les nouveaux jetons de négociation.

En outre, Bitsane a récemment intégré le terminal de négociation TabTrader, offrant à ses utilisateurs la possibilité d'utiliser tous les outils de négociation dans une seule et même application.

Bitsane est un système d'échange européen de cryptomonnaies, qui exerce ses activités dans le domaine des cryptodevises depuis 2016. La plate-forme prend en charge des devises très prisées comme Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, Ripple, le dollar américain, l'euro, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash Satoshi Vision et bien d'autres.

Pour en savoir plus : https://bitsane.com/christmas_fees_2019

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 17:06 et diffusé par :