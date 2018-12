Amyotrophie spinale 5q - La ministre McCann annonce que les personnes atteintes des types II et III de la maladie auront accès au médicament Spinraza(MC)





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce que les personnes atteintes des types II et III de l'amyotrophie spinale 5q (AS) pourront désormais avoir accès au médicament SpinrazaMC. Une telle mesure était très attendue par les patients et leur famille, dans l'ensemble du Canada, et le Québec est la première province à la mettre en oeuvre.

Cette décision fait suite à une recommandation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) d'ajouter une indication reconnue à SpinrazaMC sur la Liste des médicaments - Établissements pour le traitement des enfants atteints d'AS présymptomatique et de modifier l'indication reconnue pour le traitement des personnes atteintes d'AS 5q du type I pour y inclure le type II et le type III de la maladie.

« L'élargissement de la couverture pour ce médicament s'inscrit dans nos nombreux efforts en vue d'améliorer l'accès aux services pour l'ensemble des usagers de notre réseau. Nous avons à coeur de fournir à tous les Québécois les soins et les services les mieux adaptés à leurs besoins, et cela inclut bien sûr l'accès aux médicaments éprouvés pour les aider à vivre en meilleure santé. Je remercie l'INESSS d'avoir procédé à la réévaluation de ce médicament, permettant ainsi de mieux soutenir l'ensemble des personnes atteintes d'amyotrophie spinale. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Cette annonce fait suite à une entente conclue par les membres de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique, à laquelle le Québec a participé activement. Cette entente a permis aux provinces d'obtenir des conditions économiques favorisant l'inscription du médicament, dont l'INESSS a reconnu la valeur thérapeutique.

