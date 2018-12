Vidéotron annonce la vente de 4Degrés Colocation à Vantage Data Centers





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Vidéotron annonce la signature d'une entente définitive par laquelle Vantage Data Centers, chef de file nord-américain des centres de données, se porte acquéreur des activités des centres de données 4Degrés Colocation pour un montant de 259 M$ CA, sous réserve de certains ajustements.

« Alors que le marché de solutions infonuagiques s'accélère dans un contexte de concurrence mondiale, cette transaction permettra à 4Degrés de poursuivre sa croissance entre les mains d'une entreprise présente dans plusieurs marchés stratégiques en Amérique du Nord, a souligné Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron. Vidéotron Affaires et sa filiale Fibrenoire poursuivront leur mission d'offrir les meilleures solutions de télécommunications et d'accompagner les clients dans leur migration vers l'infonuagique et l'hébergement de données, le tout en continuant d'atteindre les plus hauts taux de satisfaction de l'industrie. »

Vidéotron a acquis 4Degrés Colocation, fondée à Québec, en 2015. Sous sa gouverne, 4Degrés a procédé à l'agrandissement de son centre de Québec et étendu ses activités à la métropole avec la construction d'un deuxième centre de données à la fine pointe de la technologie. En novembre 2017, 4Degrés Colocation est devenue l'une des rares entreprises au Canada à obtenir la double et prestigieuse certification Tier III Design et Construction décernée par l'organisme indépendant Uptime Institute, référence internationale en matière de centres de données.

« Je tiens à remercier nos fidèles clients et les employés de 4Degrés, ces derniers ayant grandement contribué au succès de l'entreprise au cours des dernières années. Vantage Data Centers pourra compter sur des équipes aguerries dont l'expertise et le savoir-faire ont fait leurs preuves », a ajouté Manon Brouillette.

La conclusion de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en mode numérique. Au 30 septembre 2018, Vidéotron comptait 1 603 700 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 402 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 697 500 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2018. À cette date, Vidéotron avait activé 1 120 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 131 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une treizième année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.

Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron

Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron

SOURCE Vidéotron

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 16:30 et diffusé par :