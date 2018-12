Un leader humanitaire nommé au poste de PDG de Mercy Ships Canada





VICTORIA, BC, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Le conseil d'administration de Mercy Ships Canada est heureux d'annoncer la sélection de M. Jamie McIntosh au poste de président-directeur général (PDG) de Mercy Ships Canada. Cette nomination entre en vigueur le 19 décembre 2018 et fait suite à une recherche nationale exhaustive.

La présidente du conseil d'administration, Mme Marilyn Collette, a déclaré : « L'expérience considérable de Jamie McIntosh dans les domaines du développement international, des droits de la personne et de l'aide humanitaire, combinée à un solide mélange de leadership et d'esprit d'entreprise permettra à Mercy Ships Canada d'atteindre un nouveau niveau de coopération et de contribution avec Mercy Ships dans ses efforts afin d'avoir un impact sur la chirurgie sur le plan mondial. »

Donovan Palmer, PDG de Mercy Ships, a déclaré : « Mercy Ships connaît une saison d'expansion et nous sommes reconnaissants de travailler avec Mercy Ships Canada tout en suivant le modèle de Jésus, ancien de 2 000 ans. Avec la venue du nouveau PDG, Jamie McIntosh, il sera passionnant de voir leur croissance. »

M. McIntosh a expliqué, « en tant que Canadien, j'ai été submergé de gratitude par les interventions médicales qui ont sauvé la vie de ma propre famille. En tant que question de justice, de dignité et de foi, je crois que tout le monde sur la planète mérite un accès équitable aux interventions chirurgicales vitales tout en évitant d'être contraint à vivre dans la pauvreté ». Je suis profondément motivé de joindre et d'aider Mercy Ships Canada afin d'accélérer (et de faire évoluer) son modèle exemplaire de service et de plaidoyer en faveur de l'accès à la chirurgie et des soins dans le monde. »

Jamie prendra les rênes de Darryl Anderson, directeur national par intérim chez Mercy Ships Canada. Il s'appuiera sur le travail de l'ancien directeur national Tim Maloney, qui a servi fidèlement pendant dix ans, pour développer une organisation influente et respectée. M. Anderson agira à titre de conseiller spécial pendant la période de transition avant d'être accueilli de nouveau comme membre au conseil d'administration de Mercy Ships Canada.

Pour plus d'information

Le communiqué de presse complet ainsi que des témoignages concernant le nouveau PDG de Mercy Ships Canada, M. Jamie McIntosh, sont disponibles sur ce lien : https://mercyships.ca/fr/un-leader-humanitaire-nomme-au-poste-de-pdg-de-mercy-ships-canada/

SOURCE Mercy Ships Canada

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 15:51 et diffusé par :