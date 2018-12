Une institution à Québec change de mains - Luc Dupont et Dave Marcotte deviennent propriétaires de SM Sport





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Luc Dupont et Dave Marcotte sont heureux d'annoncer qu'ils se portent acquéreurs de SM Sport, une entreprise spécialisée dans le domaine des motos de route et des véhicules hors route. Cette transaction s'inscrit dans la volonté d'assurer la continuité des opérations et de permettre un processus harmonieux de relève entrepreneuriale. Avantageusement connue à Québec depuis près de 45 ans, l'entreprise conservera tous les éléments qui ont fait son succès. L'équipe actuelle de 30 employés demeure en place et les clients continueront de retrouver la même qualité de service.

« Devenir propriétaire de SM Sport était une évolution de carrière ambitieuse pour moi. Il y a 16 ans, je débutais en tant que vendeur et j'ai su dès ce moment que ma vocation était trouvée. J'ai gravi les échelons au fil des ans jusqu'à occuper le poste de directeur des ventes et de la location et être copropriétaire depuis 10 ans. Continuer à faire vivre SM Sport avec les plus hauts standards de l'industrie est pour moi une grande fierté. De plus, m'associer avec Luc Dupont, un homme d'affaires respecté et un administrateur hors pair, permettra assurément de donner un nouveau souffle à l'entreprise et d'en accélérer la croissance », a déclaré Dave Marcotte, maintenant président-directeur général.

« SM Sport bénéficie d'une excellente réputation dans la région et nous allons mettre tout en oeuvre afin de préserver celle-ci. Notre vision en est une de continuité et d'amélioration continue. Nous souhaitons bien sûr, en collaboration avec l'équipe en place, examiner ce que nous pouvons faire de mieux. Mais nous faisons l'acquisition d'une entreprise en santé et pleine de potentiel. », a soutenu Luc Dupont, copropriétaire de SM Sport.

« Nous croyons fortement que l'association de messieurs Luc Dupont et Dave Marcotte permettra aux employés et à la clientèle de bénéficier du même niveau de qualité et de conserver ce sentiment de demeurer dans la famille SM Sport, où le service exceptionnel et le plaisir inconditionnel ont toujours été sa raison d'être », a renchéri Robert Bégin, ancien président.

À propos de SM Sport inc.

SM Sport est une entreprise québécoise établie depuis près de 45 ans à Loretteville qui se spécialise dans la vente de motos de route et de véhicules hors route. Elle offre les produits Yamaha, Suzuki, Artic Cat, Textron Off Road, ainsi que des motos italiennes Aprilia et Moto Guzzi. SM Sport est le concessionnaire 5 étoiles de choix pour les amateurs de véhicules neufs, d'occasion et pour la location de motos, motoneiges et VTTs. Le service après-vente, l'expertise et la passion transcendent à travers leur équipe d'experts dédiée à la satisfaction de la clientèle.

