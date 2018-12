SMA Solutions annonce la sortie de la version OpCon 18.3, dotée de nouveaux modules de vision et de déploiement





HOUSTON, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- SMA Solutions a le plaisir d'annoncer la sortie de la version la plus récente d'OpCon, sa plateforme de commerce et d'automatisation. OpCon est une solution d'automatisation de la charge de travail qui favorise la transformation numérique pour les entreprises, dans de nombreux secteurs. Il s'agit d'une première en matière de logiciels d'automatisation des processus informatiques, intégrant les personnes, les processus et les applications dans l'ensemble des principaux systèmes d'exploitation.

La sortie d'OpCon 18.3 (la seconde et la dernière version cette année) présente de nouvelles fonctions très intéressantes qui améliorent la sécurité, la flexibilité et l'efficacité opérationnelle. Cette version comprend des améliorations significatives par rapport à OpCon Vision, qui date de la version d'OpCon 18.1, en juillet 2018. Vision offre un regard sur les processus d'entreprises et permet la surveillance des accords de niveau de service (Service Level Agreement ? SLA). Le tableau de bord actif affiche un sommaire de haut niveau de la plateforme, qui indique le bon fonctionnement des processus automatisés. Si les accords de niveau de service sont compromis, Vision indique à OpCon d'effectuer les processus de récupération afin de reprendre les activités.

La version 18.3 présente également le tout nouveau module OpCon Deploy, qui permet aux utilisateurs d'importer des flux de travail depuis n'importe quel environnement OpCon, d'appliquer des règles de transformation, de simuler les modifications, puis de déployer des versions sélectionnées des flux de travail sur un ou plusieurs serveurs OpCon. Deploy permet également de contrôler les versions ; l'utilisateur peut ainsi revenir sur les modifications et pratiquement éliminer le risque de perdre des données d'automatisation.

Avec OpCon 18.3, les scripts intégrés disposent désormais de privilèges au niveau du script, ce qui permet de limiter les scripts qu'un utilisateur peut modifier. Dorénavant, les utilisateurs peuvent également mettre à jour les statuts à partir d'une vue PERT et résoudre plus facilement les problèmes grâce à la découverte progressive des dépendances. La découverte progressive permet à l'utilisateur de zoomer sur un point particulier dans un diagramme de flux de travail, puis d'agrandir progressivement, si nécessaire. La version 18.3 offre de nouveaux événements et mots-clés qui réduisent considérablement le codage manuel lors de la configuration de l'automatisation.

À propos de SMA Solutions

Nos fondateurs se sont rencontrés à la NASA, alors qu'ils travaillaient à résoudre certains des problèmes informatiques les plus difficiles au monde à l'époque. Le travail était délicat et exigeait de nombreuses tâches répétitives afin d'entretenir les ordinateurs centraux de la NASA et des processus informatiques complexes. Convaincus par le fait qu'il devait exister de meilleurs moyens, ils ont créé SMA Solutions. Depuis lors, notre but est de libérer le potentiel de nos clients en modernisant leurs processus informatiques et en aidant les employés à être plus productifs grâce à OpCon, notre plateforme d'automatisation. Pour en savoir plus sur l'automatisation proposée par OpCon, veuillez consulter notre page : www.SMAsolutionsIT.com.

